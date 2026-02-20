Dopo il successo delle precedenti edizioni torna il progetto “We Me – Viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, promosso dal Panathlon Club Lecco e rivolto principalmente agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado del Lecchese.
“WeMe”: tutto pronto nelle scuole del Lecchese
Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è stata ideata dal presidente uscente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, e ora sostenuta dal nuovo presidente Riccardo Benedetti. Il progetto si articolerà in quattro appuntamenti in diverse giornate: il 26 febbraio in Valsassina, il 4 marzo a Oggiono, l’11 e il 18 marzo a Lecco, in collaborazione con Comune di Lecco – Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e tutte le scuole partecipanti.
“We Me” è un progetto che riflette sul mondo dello sport giovanile, sottolineandone l’alto valore educativo per le future generazioni e l’importanza del rispetto dei ruoli e delle persone. L’obiettivo è rendere più consapevoli i ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli, su come affrontare le difficoltà quotidiane, grazie anche alla partecipazione di testimonial di spicco in ambito sportivo e sociale. L’iniziativa coinvolge non solo gli studenti, ma anche insegnanti, educatori, enti pubblici, stakeholder, club di service e il mondo della cultura.
Programma degli appuntamenti
-
Giovedì 26 febbraio – Introbio, scuola Media Niccolò Tommaseo, alle 9:00
Interverranno: Dino Tenderini, preparatore atletico della Nazionale A di calcio; gli atleti Tita Lizzoli e Francesco Gianola; Nancy N’Guessan del Basket Costa Masnaga femminile; il canoista Nicola Ripamonti; una giocatrice della Pallavolo Alberto Picco di Lecco; e la delegazione del Soroptimist di Lecco composta da Anna Orani, Paola Maggi e Silvia Villa.
Alle 11:00 l’appuntamento si sposta a Cremeno, Istituto San Giovanni Bosco, con gli stessi testimonial.
-
Mercoledì 4 marzo – Oggiono, aula magna della scuola primaria Armando Diaz e secondaria di I grado Marco D’Oggiono, alle 9:00
Collegamenti in videoconferenza con le scuole primarie: Salvo D’Acquisto (Peslago Oggiono), L. Cadorna di Ello, Milite Ignoto di Annone Brianza e la primaria di Dolzago.
Testimonial presenti: Jennifer Isacco, medaglia di bronzo nel bob alle Olimpiadi di Torino 2006; rappresentanze della Picco Lecco e del Rugby Lecco; Marco Radaelli, campione di BMX; il trialista Matteo Spreafico; e la delegazione del Soroptimist Lecco.
-
Mercoledì 11 marzo – Scuola media Antonio Stoppani, via Grandi, Lecco, due appuntamenti: alle 9:00 e alle 11:00.
-
Mercoledì 18 marzo – Chiusura alla Scuola Antonietta Nava, via Pozzoli 6, alle 9:00 e all’Istituto Maria Ausiliatrice, via Caldone, alle 11:00.
Confermata la presenza di Marco Radaelli, della delegazione del Soroptimist e della Picco Lecco, con ulteriori ospiti in definizione.