Dopo il successo delle precedenti edizioni torna il progetto “We Me – Viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, promosso dal Panathlon Club Lecco e rivolto principalmente agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado del Lecchese.

“WeMe”: tutto pronto nelle scuole del Lecchese

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa è stata ideata dal presidente uscente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, e ora sostenuta dal nuovo presidente Riccardo Benedetti. Il progetto si articolerà in quattro appuntamenti in diverse giornate: il 26 febbraio in Valsassina, il 4 marzo a Oggiono, l’11 e il 18 marzo a Lecco, in collaborazione con Comune di Lecco – Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e tutte le scuole partecipanti.

“We Me” è un progetto che riflette sul mondo dello sport giovanile, sottolineandone l’alto valore educativo per le future generazioni e l’importanza del rispetto dei ruoli e delle persone. L’obiettivo è rendere più consapevoli i ragazzi, ma anche gli adulti chiamati a educarli, su come affrontare le difficoltà quotidiane, grazie anche alla partecipazione di testimonial di spicco in ambito sportivo e sociale. L’iniziativa coinvolge non solo gli studenti, ma anche insegnanti, educatori, enti pubblici, stakeholder, club di service e il mondo della cultura.

Programma degli appuntamenti