Ville Aperte in Brianza, organizzata dalla Provincia di Monza e Brianza, quest’anno ripropone la doppia edizione ideata lo scorso anno in occasione del Ventennale: l’edizione Primavera (29-30 aprile, 1-6-7 maggio), intitolata Tra Dimore e Delizie, dove saranno aperte esclusivamente ville di delizia delle 5 province partecipanti (Monza e Brianza, Como, Lecco, Milano, Varese), cui seguirà la tradizionale edizione Autunno (dal 16 settembre al 1° ottobre), dove saranno aperti tutti i beni storico-artistici dei partner della manifestazione.

Ville aperte in Brianza 2023: ecco i gioielli lecchesi da visitare

La Presidente Alessandra Hofmann ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione, nella sede della Provincia di Monza e Brianza, sottolineando il supporto della Provincia di Lecco nel coordinamento dei numerosi soggetti pubblici e privati della Brianza lecchese aderenti all’iniziativa, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’intero territorio provinciale.

Anche quest’anno la Provincia di Lecco partecipa con Villa Monastero di Varenna, complesso formato dall’antica dimora eclettica di fine Ottocento, oggi trasformata in Museo, e dallo splendido Giardino botanico che si estende per quasi 2 km lungo la sponda del lago. Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza il Giardino è attualmente interessato da un importante intervento di valorizzazione e riqualificazione che lo renderà ancora più suggestivo. Fino al mese di maggio la Casa Museo non sarà visitabile a causa dei lavori di restauro.

Il Giardino botanico aprirà le porte ai visitatori di Ville Aperte in Brianza – edizione Primavera nei giorni 29-30 aprile, 1-6-7 maggio (accesso con biglietto ridotto). Sono previste visite guidate il 29 aprile alle 14.30 e alle 16.00, il 30 aprile, il 6 e 7 maggio alle 10.00 e alle 11.30, con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info.

Domenica 7 maggio alle 16.00 e alle 17.15 è in programma il concerto Opera spettacolare, musiche di Verdi, Ponchielli, Puccini, Catalani, Gomes, a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco. In occasione del concerto, alle 15.30 e alle 16.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata “Un percorso tra scapigliatura e botanica a Villa Monastero” a cura del conservatore Anna Ranzi.

Le altre dimore della Brianza lecchese aderenti all’edizione Primavera sono:

Villa Moriggia Castelfranchi a Calco

Villa Greppi di Bussero e Villa Mapelli Mozzi a Casatenovo

Villa Bagatti Valsecchi a Merate

Villa Sormani Marzorati Uva a Missaglia

Per ulteriori informazioni e prenotazioni obbligatorie: www.villeaperte.info.

La Presidente Hofmann