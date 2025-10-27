Un weekend di aperture ed eventi lungo il Percorso di fede dell’Alta Brianza. Anche il mese di novembre 2025 ci regalerà diverse iniziative di valorizzazione degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza: le chiese di Annone, Oggiono, Ello e Castello saranno infatti visitabili grazie ai volontari della Pro Loco e gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’ass Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’ass. Pro Chiesa di Brianzola di Castello.

Un weekend di aperture ed eventi lungo il Percorso di fede dell’Alta Brianza

Il tutto nell’ambito di un progetto con capofila Clerici Vagantes e la presenza della coop soc Liberi Sogni, il gruppo volontari della parrocchia di Dolzago e il gruppo volontari di Colle, cofinanziato del Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Si inizia sabato 1 novembre, con l’apertura straordinaria, dalle 14:00 alle 17:00, della Chiesa di San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola. Grazie ai volontari la chiesa sarà aperta tutti i pomeriggi nella stessa fascia oraria. Anche la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Ello sarà aperta sabato dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30 a cura dei volontari dell’Associazione Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo. Domenica 5 ottobre , l’apertura e le visite interesseranno anche altri siti della rete. Sempre a Ello la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo sarà aperta dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30 a cura dei volontari dell’Associazione Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo. Inoltre, sabato 8 novembre la chiesa sarà aperta dalle 9:00 alle 12:00. Alle 10:30 si celebra la S. Messa con un rintocco di campana in ricordo dei defunti.

Ad Annone Brianza la Chiesa di San Giorgio sarà aperta dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00, con visite guidate a cura degli Amici di San Giorgio.

A Oggiono la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti e illustrati al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15.00 alle 17.30, con visite guidate a cura dell’associazione ARCAO. Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di organizzare una visita guidata al MUD – Museo Urbano Diffuso per conoscere le opere di Marco D’Oggiono, sempre a cura dell’associazione ARCAO, solo su prenotazione al numero 340.5965891. Sempre a Oggiono, la chiesa di San Lorenzo sarà visitabile grazie ai volontari della Pro Loco dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Per la Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago inizia a novembre la chiusura invernale; mentre la chiesa di San Martino a Bestetto di Colle Brianza, resta ancora chiusa per lavori di manutenzione.