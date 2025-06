Torna per la sua sesta edizione il MonteRock, un festival open air che unisce musica, sport, sostenibilità e attivismo sociale nella suggestiva cornice verde del Parco del Curone, in Via del Fontanile a Montevecchia, sabato 12 e domenica 13 luglio 2025.

Tutto pronto per la 6^ edizione del MonteRock Festival

Nato nel 2018 da un progetto della Consulta Giovani di Montevecchia, il MonteRock ha ottenuto sin da subito il Patrocinio Comunale e il sostegno di numerose realtà territoriali. Nel 2023 è diventato ufficialmente un’Associazione Culturale, rafforzando il proprio impegno verso la comunità. Un festival fatto dai giovani, per i giovani.

Fin dalle sue origini, il MonteRock si propone come spazio sicuro e inclusivo per permettere ai/alle ragazze/i di esprimere la propria creatività e sensibilità artistica. Un palco su cui suonare, un’arena per vivere lo sport, un luogo di dialogo in cui confrontarsi con

attivisti ed esperti su temi cruciali: questi sono i pilastri su cui si fonda il festival.

MonteRock non dimentica l’impatto che un evento del genere può avere sull’ambiente. Per questo si impegna a ridurre al minimo le emissioni di CO₂ e l’impronta ecologica del festival, attraverso pratiche eco-friendly quali raccolta differenziata, eliminazione della plastica monouso, utilizzo di apparecchiature a basso consumo energetico ed impiego di materie prime locali a KM 0.

Il MonteRock è anche attivismo. Da anni il festival si schiera in prima linea per la difesa dei diritti umani, promuovendo inclusione e parità. Un’attenzione particolare è rivolta ai diritti delle donne, dei bambini e delle comunità soggette a Minority Stress e violenza sistemica. Durante il festival saranno organizzati talk e spazi di confronto, aperti a tutti, in collaborazione con associazioni ed attivisti del territorio. Tra i partner più attivi troviamo Buenavista Cooperativa Sociale e Team4Med di Merate, una realtà dedicata al benessere delle persone in quattro ambiti fondamentali: psicologia, alimentazione, riabilitazione e training.

La VI edizione offrirà due giornate ricche di musica, sport e talk. Di seguito il programma:

Sabato 12 luglio

ore 9:00-19:00 torneo pallavolo

ore 18:00-19:30 talk

ore 19.30-20.30 performance band / artist* emergenti

ore 21-22.30 No One’s Project (main band)

ore 23:00 Emo Night (dj set)

ore 01:00 close

Domenica 13 luglio

ore 17:00-18:00 saggio di fine anno dell’Accedemia Musicale Lizard di Barzanò

ore 18:00-19:30 talk

ore 19.30-20.30 performance band / artist* emergenti

ore 21:00-22.30 Giorgieness (main artist)

ore 00:00 close

Maggiori informazioni sul Festival sono disponibili sul sito dell'evento, o sulle pagine Instagram o Facebook.