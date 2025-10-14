Torna l’appuntamento annuale con le auto e moto d’epoca a sostegno delle attività della Nostra Famiglia. Il raduno, giunto alla sedicesima edizione, si terrà il 19 ottobre 2025 e vedrà la partecipazione di numerosi equipaggi a bordo di veicoli storici.

Torna il raduno storico a sostegno della Nostra Famiglia

L’evento, organizzato da Wheels For Others, Bianchina Classic Club e AssoNauti, partirà dal Centro di lavoro guidato di Como per raggiungere il Polo scientifico di Bosisio Parini. L’accredito dei partecipanti è previsto per le 8.30 a Como, con un breve saluto e un caffè di benvenuto, seguito dal briefing per i piloti. La partenza del giro turistico è fissata per le 10, con arrivo a Bosisio intorno alle 12.

Al termine del percorso, i partecipanti potranno godere di pranzo, giri liberi e gare di regolarità nel parco del Centro, seguiti dalla premiazione dei vincitori e dal concerto degli Assonauti.

“Siamo convinti che ogni partecipante, dopo la giornata trascorsa con questi ragazzi che ci accolgono con affetto e gioia, tornerà a casa con un piccolo tesoro nel cuore, che continuerà a farsi sentire nei giorni a seguire”, commenta Gianmaria Rossini, organizzatore e volontario storico dell’associazione.

Il raduno sostiene il percorso di crescita e autonomia dei ragazzi che frequentano il Centro di lavoro guidato CDD di Como e il laboratorio per le abilità sociali del servizio residenziale L’Aquilone di Bosisio Parini, strutture dedicate a bambini e giovani con disturbi del neurosviluppo, disabilità complesse e difficoltà di adattamento ambientale.