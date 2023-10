Sold out lo spettacolo di Poalo Cevoli a Merate

E' ai nastri di partenza la nuova Stagione Teatrale 2023-24 al Teatro Manzoni di Merate. Quest'annogli organizzatori hanno preparato una selezione di spettacoli che, faranno ridere, riflettere ed emozionare. Per iniziare in grande stile, giovedì 12 ottobre 2023 alle 21, sarà a Merate Paolo Cevoli, noto comico romagnolo, che farà sicuramente divertire con il suo nuovo spettacolo "Andavo ai 100 all'ora", sulle note del famoso brano di Gianni Morandi, rievocativo dei mitici anni '60!

Paolo Cevoli al Teatro Manzoni di Merate

"In questa occasione vorremmo anche esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutti Voi, il nostro fantastico pubblico, per l'incredibile supporto che ci dimostrate in ogni nuova stagione - sottolinenano dallo staff del Tatro Manzoni di Merate - È stato incredibile ed inaspettato constatare che tutti gli spettacoli in abbonamento sono già sold out: dimostrate ancora una volta la vostra passione ed il vostro entusiasmo per il nostro teatro. Non vediamo l'ora di condividere con Voi queste belle esperienze e trascorrere serate indimenticabili insieme. Grazie per essere parte della nostra meravigliosa comunità teatrale!".

“Andavo ai 100 all’ora”

“Andavo ai 100 all’ora” cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo. Era il 1962. E in quegli anni andare ai 100 all’ora sembrava una gran velocità… oggi se si va in autostrada a quella andatura ti suonano dietro, anche i camion trasporto suini. Come sono cambiate le cose in questi ultimi anni!

Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era una bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri.

Informazioni utili

Per spettacolo della Stagione, oltre al parcheggio interno al Teatro, sono disponibili ulteriori posti auto presso l'oratorio femminile all'inizio di via Papa Giovanni XXIII (prima della discesa).