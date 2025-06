Sei Comuni, un’unica identità: nasce la rassegna che celebra le tradizioni e il patrimonio lariano. Un calendario condiviso di eventi per valorizzare le eccellenze locali, favorire la conoscenza del territorio e rafforzarne l’attrattività turistica. Nasce da questi presupposti la nuova rassegna Le tradizioni lariane, sei Comuni della provincia di Lecco – Lecco, Galbiate, Mandello del Lario, Valmadrera, Garlate e Abbadia Lariana – che uniscono le forze in un progetto culturale e promozionale dal forte valore identitario, promosso e coordinato da LeccoTourism.

Un’iniziativa corale che mette in sinergia tradizioni, eccellenze artigianali, cultura popolare e intrattenimento, per proporre un'immagine unitaria e coordinata del territorio agli occhi di cittadini e visitatori.

Il progetto si fonda su una visione condivisa dello sviluppo turistico, che supera i confini amministrativi per offrire un’esperienza integrata e coordinata dell’offerta territoriale. L’obiettivo è creare una rete di eventi coerente, attrattiva e riconoscibile, promuovendo la collaborazione tra enti pubblici e privati.

Il palinsesto degli eventi riflette le principali tradizioni e specificità culturali dei territori coinvolti, mettendo in luce i “distretti” omogenei per storia, cultura, vocazione produttiva e bellezze paesaggistiche. Un viaggio tra Rioni e Corti, simboli della vita comunitaria locale, tra sagre e feste legate alla gastronomia e all’artigianato, in un contesto che abbraccia lago e montagna.

Sei Comuni, un’unica identità: nasce la rassegna che celebra le tradizioni e il patrimonio lariano

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

7 giugno – Galbiate

Apre la rassegna l’evento “4 Lati di Cielo”, che trasforma le antiche corti del centro storico di Galbiate in palcoscenici per spettacoli di teatro e danza, mercatini dell’artigianato e punti di ristoro per assaporare piatti tipici.

13-15 giugno – Mandello del Lario

Debutta la “Sagra della Tradizione Lariana” , tra gastronomia tipica, costumi tradizionali, gruppi folkloristici ed esposizioni. Spazio anche alla figura di Giulio Cesare Carcano , innovatore nel settore motociclistico e nautico legato alla storia della Moto Guzzi e della Canottieri.

27-29 giugno – Lecco

La prima edizione del “Palio dei Rioni” , tre giorni di festa con sfide tra rioni, in particolare con una grande battaglia di nascondino in piazza e spettacoli musicali

13 settembre – Valmadrera

Golden Night , serata tra vetrine accese, artigianato locale, musica e sbandieratori nel cuore del paese.

13-14 settembre – Garlate

La storica “Festa delle Corti” anima gli angoli più caratteristici del paese con prodotti locali, associazioni in mostra, spettacoli folkloristici e fuochi d’artificio.

21 settembre – Abbadia Lariana

Visite guidate al Museo della Seta e concerto nel chiostro del museo chiudono il calendario in un’atmosfera suggestiva.

Una rassegna che intreccia bellezza, storia e partecipazione, promuovendo un territorio ricco di identità e capace di fare sistema. Una vera e propria festa diffusa che invita tutti a riscoprire e vivere la provincia di Lecco.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma completo: www.leccotourism.it/rassegna-tradizioni-lariane