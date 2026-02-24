Proseguono anche a marzo le aperture nei siti religiosi dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza

Proseguono anche a marzo le aperture nei siti religiosi del Percorso di fede dell’Alta Brianza. Tornano a marzo le iniziative di valorizzazione degli importanti siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza, realizzate nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA.

Nel primo weekend di marzo Castello Brianza, Ello, Annone Brianza e Oggiono ospiteranno alcuni eventi culturali imperdibili. Di seguito il dettaglio di tutte le iniziative. Si inizia sabato 28 febbraio, con l’apertura straordinaria, dalle 14:00 alle 17:00, della Chiesa di San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, a cura dell’Ass. Pro Chiesa Brianzola.

Domenica 1 marzo, l’apertura e le visite interesseranno anche altri siti della rete. Ad Annone Brianza la Chiesa di San Giorgio sarà aperta dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00 a cura degli Amici di San Giorgio. In quella giornata riprenderà anche la bella iniziativa di Camminannone: una visita guidata lungo le vie e i luoghi di particolare interesse per il paese. Si partirà alle 15:00 proprio all’esterno della chiesa di San Giorgio e per chi volesse fare prima una visita guidata il ritrovo sarà alle 14:00. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. Prenotazioni entro sabato 28 febbraio scrivendo a camminannone@gmail.com.

Anche la Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Ello sarà aperta domenica dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30 con possibilità di visite guidate a cura dei volontari dell’Associazione Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo. L’associazione, in collaborazione con l’Università Monte Brianza, ha organizzato poi per domenica 22 marzo alle 15:00 un incontro con l’autore e geologo Fabio Calvino, che presenterà il suo libro Storie di acqua e di monti: una raccolta di racconti ed esperienze ambientati nel territorio del percorso e non solo.

A Oggiono la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti e illustrati al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, con visite guidate a cura dell’associazione ARCAO.

Nel mese di marzo, torneranno anche molte visite guidate al MUD (Museo Urbano Diffuso), percorso nel centro storico con le opere di Marco d’Oggiono, tra cui il Polittico dell’Assunta appena rientrato dal restauro. Si potranno visitare le opere e il percorso, oltre domenica 1 marzo; anche sabato 21 marzo, domenica 22 marzo e sabato 28 marzo. Il ritrovo è sempre alle 15:00 dal Battistero di Oggiono.

Sempre a Oggiono la chiesa di San Lorenzo sarà aperta dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 17:30. Inoltre, martedì 3 marzo Oggiono accoglierà l’arciv. Mario Delpini in occasione della via Crucis. La partenza è prevista da Piazza della chiesa alle 20:45, mentre l’arrivo sarà in Piazza Alta dove l’arcivescovo elargirà la sua benedizione. Le scenografie e alcuni costumi delle stazioni, nonché una parte dell’accoglienza dei fedeli sono stati preparati e organizzati dalla Pro loco di Oggiono.

A Colle Brianza la Chiesa di San Martino – Bestetto sarà visitabile solo dall’esterno. Ci sarà la possibilità di fermarsi alla cappella del S. Rosario lungo il percorso. Continua nel frattempo le chiusure invernali della Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago.