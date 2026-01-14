Ippocrate diceva: ‘Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo’”. Un principio che ancora oggi guida medici e ricercatori nella promozione della salute, sottolineando il ruolo cruciale dell’alimentazione nella prevenzione e nella cura delle malattie. Con questo spirito, come sottolineato dal medico mandellese Marco Missaglia, nasce il convegno “Nutrire lo sport”, in programma il 22 gennaio 2026 nella sede del CFPA di Casargo, un appuntamento dedicato all’educazione, alla formazione e alla prevenzione attraverso la sana alimentazione e il movimento.

Nutrire lo Sport: a Casargo un convegno tra alimentazione, salute e performance olimpica

L’evento, giunto alla sua terza edizione, è stato presentato ufficialmente oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, nellasede della Regione a Lecco. “Un appuntamento ambizioso – ha sottolineato il direttore del CFPA Alan Vaninetti – che chiude uno dei filoni tematici della Scuola di Casargo, con un’attenzione particolare alla sana alimentazione unita al tema dello sport, anche in vista delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina”.

Numerosi i partner del territorio coinvolti: dalla Regione, rappresentata oggi dal sottosegretario Mauro Piazza, alla Provincia con Simone Brigatti; in campo anche il Comune di Casargo, la Comunità Montana, l’Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. Non solo ma a partecipare saranno anche gli studenti del Fumagalli di Casatenovo. “Un ampio e prestigioso parterre di partner per un appuntamento che continua a crescere – ha sottolineato il presidente Francesco Maria Silverij – Abbiamo iniziato affrontando il tema dello spreco alimentare, con un focus sulle scuole per educare i ragazzi. Poi abbiamo potuto trattare anche argomenti come celiachia e diabete. Per noi è un punto d’onore non solo formare professionisti, ma anche favorire la crescita umana, sviluppando sensibilità e rispetto verso chi ha disturbi alimentari, sempre più diffusi e gravi”.

Il convegno del 22 gennaio si articolerà in due fasi: una tecnico-scientifica e una dedicata alle testimonianze dirette. “Spesso si parla di alimentazione in modo generico – ha spiegato il dottor Marco Missaglia, medico mandellese specialista in nutrizione – per noi è fondamentale mantenere coerenza e fornire informazioni corrette. Quest’anno la Lombardia è al centro del mondo per le Olimpiadi, e abbiamo deciso di focalizzarci su questo tema, grazie anche alla collaborazione di due università che portano esperienze diverse, ma unite dall’obiettivo di promuovere sport, corretta alimentazione e salute”.

Saranno presenti anche professionisti e atleti direttamente coinvolti nel mondo sportivo, tra cui giudici delle Olimpiadi Milano-Cortina, professori impegnati nella ricerca a Lecco e l’olimpionico Andrea Panizza. “Ci sono tutti i presupposti per una giornata basata su fondamenti scientifici, ma arricchita da testimonianze umane. Sono orgoglioso di contribuire, in linea con Ippocrate, a promuovere un giusto rapporto tra cibo e salute” ha concluso Missaglia.

Il sottosegretario regionale Piazza ha aggiunto: “Casargo è diventato un punto di riferimento e continuerà a favorire il legame tra nutrizione e benessere. Prendersi cura del nostro corpo è fondamentale anche per sostenere il sistema sanitario . Quest’anno il tema scelto è lo sport, in omaggio al lavoro della Regione per portare le Olimpiadi in Lombardia”. Simone Brigatti ha definito l’appuntamento “un momento di realtà e di informazione preziosa”, evidenziando l’importanza di iniziative che coinvolgano territorio, istituzioni e cittadini, contribuendo alla formazione e alla diffusione di una cultura della salute.

L’appuntamento del Cfpa di Casargo, giunto alla terza edizione, conferma così un’occasione significativa per combinare formazione scientifica, educazione alimentare e testimonianze dirette, con un’attenzione particolare al legame tra alimentazione, benessere e performance sportiva.