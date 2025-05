Il Nameless Festival, punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica e della cultura dance in Italia, ha annunciato le finali del Nameless Contest 2025. Anche quest’anno il contest rappresenta una vetrina fondamentale per i DJ emergenti che aspirano a calcare il prestigioso palco del festival. Le selezioni finali si terranno in tre tappe distribuite lungo la penisola, a Milano, Bari e Roma, con l’obiettivo di individuare gli artisti più promettenti da inserire nella line-up dell’undicesima edizione del festival, in programma dal 31 maggio al 2 giugno nei comuni lecchesi di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini.

Nameless Festival: le finali del Nameless Contest 2025, in arrivo i nuovi talenti della musica elettronica

Le finali hanno preso ufficialmente il via domenica 4 maggio a Milano, con un evento ospitato presso “Tinteo”, all’interno dell’Ippodromo San Siro. Le selezioni continueranno nei prossimi giorni, toccando prima Bari (10 maggio), dove saliranno sul palco alcuni dei finalisti più attesi di questa edizione, e infine Roma (11 maggio), che ospiterà un’ultima e ricca tornata di esibizioni. In ogni città, i DJ selezionati avranno l’opportunità di mostrare il proprio talento dal vivo, davanti a una giuria pronta a riconoscere creatività, tecnica e originalità.

Al termine delle tappe, verranno annunciati i nomi dei DJ emergenti che avranno conquistato un posto in apertura delle tre giornate del Nameless Festival. Un’occasione unica per esibirsi davanti a migliaia di persone e condividere il palco con i più grandi nomi della scena elettronica internazionale.

Il Nameless Contest è nato nel 2014 e si è consolidato negli anni come un progetto fondamentale per il festival, espressione concreta dell’impegno costante verso il rinnovamento culturale e artistico. L’iniziativa punta infatti a scoprire, sostenere e valorizzare progetti musicali originali e di qualità, offrendo ai giovani artisti una reale possibilità di emergere.

Anche quest’anno, dunque, il Nameless Festival si conferma non solo come un grande evento musicale, ma anche come uno spazio aperto alla crescita del talento e alla promozione della nuova musica.

Info su:

https://namelessfestival.it/contest-2025/