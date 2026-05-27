Vertice in Prefettura per definire safety e viabilità: attese 30mila persone al giorno al Bione, potenziati parcheggi, bus navetta e collegamenti ferroviari verso Milano

Tre giorni di musica, migliaia di giovani attesi da tutta Italia e dall’estero e una macchina organizzativa imponente già entrata nel vivo. Lecco si prepara ad accogliere il “Nameless Summer Festival 2026”, in programma dal 30 maggio al 1° giugno 2026 al Centro Sportivo Bione, con una previsione di circa 30mila presenze al giorno. Numeri che trasformano l’evento in una vera sfida logistica e di sicurezza per il territorio.

Per questo il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, ha coordinato una serie di tavoli tecnici e riunioni operative per definire ogni aspetto legato a safety, security e viabilità. L’obiettivo è chiaro: garantire che uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate possa svolgersi senza criticità, tutelando partecipanti, residenti e mobilità cittadina.

Nameless 2026, Lecco si prepara “all’invasione” di 90mila persone: sicurezza rafforzata, navette e treno speciale

Nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sono state messe a punto le strategie generali di controllo e prevenzione, con un lavoro congiunto tra Forze dell’Ordine, istituzioni locali e organizzatori. Un coordinamento considerato indispensabile per un festival che, anno dopo anno, ha assunto una dimensione internazionale.

Sul fronte tecnico sono entrate in azione anche la Commissione Tecnica Territoriale in materia di Sostanze Esplodenti, chiamata a valutare gli spettacoli pirotecnici previsti durante le serate, e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, impegnata a perfezionare tutte le misure di safety per garantire la sicurezza del pubblico.

Grande attenzione anche alla viabilità, tema cruciale per una città che si troverà a gestire un afflusso eccezionale di visitatori. Durante il Comitato Operativo Viabilità (COV), presieduto dal Prefetto, è stato definito un piano straordinario che punta soprattutto sulla mobilità sostenibile, incentivando l’uso dei mezzi pubblici e limitando il più possibile il traffico privato.

Lecco sarà suddivisa in tre quadranti operativi: l’area del Bione, da Pescarenico a viale Brodolini; la zona compresa tra il centro commerciale Le Piazze e viale Valsugana; infine il comparto del Caleotto, che comprende anche il parcheggio Le Meridiane e l’area della Piccola.

Tra le principali novità ci saranno modifiche alla circolazione con sensi unici temporanei in viale Brodolini, via Toscanini e via Marinai d’Italia, pensati per creare nuovi spazi di sosta. Complessivamente saranno disponibili circa 6.485 posti auto distribuiti tra parcheggi dedicati, aree commerciali e tratti viari convertiti temporaneamente.

Potenziato anche il trasporto pubblico: saranno attive navette dedicate — linee Rosa, Arancione e Viola — mentre per il rientro è previsto un treno speciale in partenza da Lecco attorno alle 00:30, con una capacità superiore a 2mila passeggeri e destinazione Milano.

Fondamentale sarà anche la gestione in tempo reale dei flussi di traffico. Gli organizzatori forniranno aggiornamenti continui tramite l’app ufficiale del festival, integrata con piattaforme come Waze e Google Maps.

“Un evento di tale portata rappresenta una sfida rilevante sotto il profilo organizzativo — ha dichiarato il Prefetto Paolo Ponta — ma costituisce al contempo un’importante opportunità per il territorio. Attraverso una responsabilità condivisa, un coordinamento efficace e comportamenti consapevoli da parte dei partecipanti, sarà possibile assicurarne lo svolgimento in condizioni di piena sicurezza, valorizzando il contesto che lo accoglie”.