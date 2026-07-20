Le vacanze estive saranno ormai alle spalle, il grande caldo inizierà lentamente a lasciare spazio alle prime atmosfere di settembre, ma per migliaia di appassionati ci sarà ancora un appuntamento imperdibile: il ritorno al luogo simbolo della propria passione. È il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi, la grande festa dedicata all’Aquila di Mandello, che richiamerà ancora una volta guzzisti provenienti da tutta Europa e non solo.

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L’edizione di quest’anno avrà un significato ancora più speciale: oltre a celebrare i 105 anni dalla fondazione della Moto Guzzi, gli appassionati troveranno una fabbrica completamente rinnovata e pronta ad accogliere la grande invasione di motociclisti.

«Una festa ancora più ricca, quindi: una scusa in più per trovarci ancora tutti insieme ai primi di settembre per celebrare il nostro amore per le amate Moto Guzzi e fare una grande festa a Mandello del Lario, il paese dei balocchi per ogni Guzzista», spiegano gli organizzatori, che stanno preparando un programma ricco di appuntamenti per accompagnare i visitatori durante tutta la manifestazione.

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Motoraduno Moto Guzzi 2026 a Mandello: tre giorni di festa per celebrare 105 anni di storia dell’Aquila

Uno degli appuntamenti più attesi sarà l’esposizione delle Moto Guzzi storiche, un viaggio nella leggenda del marchio. La piazza del Comune ospiterà alcuni dei modelli più importanti della storia sportiva della casa mandellese: dal Dondolino al Condor, dalla C4V alla 350 bialbero, fino alla celebre bicilindrica 500.

Grande protagonista sarà anche la mitica Moto Guzzi 8 cilindri 500, massima espressione tecnica progettata dal geniale Giulio Cesare Carcano, che rappresentò una delle più straordinarie realizzazioni del motociclismo mondiale.

Moda e motori: la sfilata torna protagonista

Sabato pomeriggio il fascino delle due ruote incontrerà quello della moda con la tradizionale Sfilata Moda e Motori. Il viale dei giardini di piazza Garibaldi farà da scenario all’evento organizzato con la collaborazione della Polisportiva, dove abiti, ragazze e Moto Guzzi sfileranno insieme in un appuntamento ormai diventato un simbolo del raduno.

Debutta il Custom Street Contest

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà il Custom Street Contest, dedicato alle Moto Guzzi personalizzate.

Gli appassionati potranno portare la propria moto speciale nell’area all’inizio di viale Medaglie d’Oro e partecipare al concorso che premierà la più bella elaborazione. La premiazione si svolgerà sabato sera sul palco della festa.

Un viaggio nella storia della Moto Guzzi

Il programma offrirà numerose occasioni per conoscere il passato e il presente del marchio. Tornerà il Mercatino dell’Aquila all’oratorio San Lorenzo in piazza Giovanni XXIII, dove sarà possibile trovare ricambi, oggetti e curiosità legate al mondo Guzzi.

Davanti alla fabbrica sarà presente anche l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) con iniziative dedicate alle moto d’epoca e consulenze per gli appassionati.

In piazza Italia spazio invece alle opere di Silvano Beroggi, ex dipendente Moto Guzzi, autore di moto-sculture capaci di raccontare il fascino delle due ruote attraverso forme originali ed evocative.

Dai motocarri al Mulo Meccanico: un museo a cielo aperto

Il raduno sarà anche un’occasione per ammirare mezzi particolari che hanno segnato la storia dell’azienda. In via Bertola sarà allestita un’esposizione dedicata ai motocarri Moto Guzzi, protagonisti della ricostruzione italiana del dopoguerra.

In via Manzoni saranno invece presenti il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Moena e il Corpo di Polizia di Padova, con il celebre 3×3 Mulo Meccanico e due sidecar V7 Polizia, simboli dello storico rapporto tra Moto Guzzi, forze armate e istituzioni.

Spazio anche ai più piccoli

Il Motoraduno guarda anche alle nuove generazioni. L’associazione Bimbi in Moto, nata nel 2019 grazie al trialista Emanuel Angius insieme a Fabio Porchia ed Emiliano Cortenuova, proporrà test con mini moto elettriche per insegnare ai bambini i primi rudimenti della guida.

Torna il Muro della Morte

Tra gli spettacoli più spettacolari ci sarà il ritorno del Muro della Morte, una delle attrazioni più amate dal pubblico: i motociclisti si esibiranno all’interno di una struttura verticale con evoluzioni mozzafiato.

Mostre, racconti e cultura Guzzi

Piazza Italia ospiterà anche la mostra fotografica “Mito Guzzi – Mandello”, realizzata dallo Square Art Center, con immagini dedicate ai luoghi, ai collezionisti e alla memoria collettiva del marchio.

Alla Lega Navale sarà invece proposta la mostra “Velocità e visione. La vita di Giulio Cesare Carcano tra barche e motori”, dedicata alla figura del progettista che ha lasciato un segno indelebile nella storia Moto Guzzi e nella nautica.

Sabato sera alle 18, allo stand dei Lagheé, spazio anche alla lettura musicale del racconto breve “Aggrappati alla vita”, dedicato ai temi del viaggio, della memoria e del mito Guzzi.

Guzzi Grand Tour e grandi viaggiatori

Per chi vorrà vivere il territorio in sella alla propria moto, giovedì 3 settembre il Gruppo Amici di Maggiana proporrà il Guzzi Grand Tour, un percorso attraverso Mandello, Varenna, Carlazzo, Balcone d’Italia, Valle d’Intelvi e Menaggio, con visita a una prestigiosa collezione privata.

E proprio il tema del viaggio sarà protagonista dello spazio “Le vie del Naco – Una Guzzi come compagna di viaggio, compagna di avventura”, dove motociclisti che hanno attraversato Mongolia, Russia, Kazakistan, Americhe, Africa e Alaska racconteranno esperienze, difficoltà e consigli.

Musica, custom e lotteria finale

Non mancherà la musica live sul palco principale di piazza Garibaldi, con tre serate dedicate al rock’n’roll e all’intrattenimento.

Lungo viale Medaglie Olimpiche tornerà anche lo spazio dedicato al mondo delle special Moto Guzzi, con preparatori, meccanici e customizzatori pronti a mostrare le proprie creazioni.

La chiusura dell’evento sarà affidata alla tradizionale lotteria, quest’anno ancora più ricca. Il primo premio sarà una Moto Guzzi V7 Sport rossa con livrea esclusiva dedicata, mentre tra gli altri premi ci saranno un buono viaggio da 1.000 euro, un giubbotto in pelle Moto Guzzi, un casco Adventure, una borsa moto MyTech e il cofanetto dedicato alla storia del marchio.

Un evento reso possibile dalla rete delle associazioni

Il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi nasce dalla collaborazione tra Associazione Polisportiva Mandello, Associazione motociclistica I Laghée, Cooperativa Sociale Incontro Onlus, Corpo Musicale Mandellese e Canottieri Moto Guzzi, con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario.

Per accogliere al meglio i visitatori saranno disponibili punti ristoro in tutto il paese, un’area campeggio presso il campo sportivo e la sede della Polisportiva Mandello.

Tra gli sponsor dell’edizione figurano Acinque, confermata come main sponsor, oltre a Agostini, Mistral e MyTech.

A settembre, quindi, Mandello del Lario tornerà a trasformarsi nella capitale mondiale della Moto Guzzi, pronta ad accogliere migliaia di motociclisti uniti dalla stessa passione per l’Aquila.