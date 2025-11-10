Merate ospita il terzo raduno regionale di Plastic Free

Una giornata per riflettere insieme sul problema dell’inquinamento da plastica e per rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e volontariato ambientale. Sabato 22 novembre, a partire dalle ore 15.00, l’Auditorium Spezzaferri di Merate, in provincia di Lecco, in Piazza degli Eroi 3, ospiterà il Terzo Raduno Regionale Plastic Free Lombardia, un evento aperto a tutta la cittadinanza e patrocinato da tredici Comuni del territorio.

La città ospita il terzo raduno regionale di Plastic Free

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare i risultati raggiunti dall’associazione Plastic Free in Lombardia nel 2025 e per raccontare le numerose attività portate avanti sul territorio: dalle raccolte ambientali alle campagne nelle scuole, fino alle collaborazioni con le amministrazioni locali.

“La forza del nostro movimento – spiega Barbara Cavanna, referente provinciale di Lecco per Plastic Free – sta nella capacità di trasformare la consapevolezza in azione. Questo raduno serve proprio a questo: condividere con la comunità ciò che abbiamo fatto e ciò che possiamo ancora fare, insieme”.

Dopo la prima parte dedicata al bilancio dell’anno, l’incontro si sposterà su un piano più divulgativo e partecipativo. Si parlerà del perché è importante agire, dell’impatto devastante della plastica usa e getta sull’ambiente e della possibilità, concreta e alla portata di tutti, di adottare scelte più sostenibili nella vita quotidiana.

“Non chiediamo gesti eroici – continua Cavanna – ma piccoli cambiamenti quotidiani. Ogni scelta consapevole, dal riutilizzare una borraccia al fare la spesa sfusa, è un passo verso la tutela del nostro territorio e della nostra salute. La cittadinanza ha un ruolo fondamentale in questo processo”.

La giornata si concluderà con un gioco-quiz a premi ispirato ai temi trattati, pensato non solo come momento ludico, ma anche come stimolo a interiorizzare i messaggi affrontati durante l’incontro. È un modo per imparare divertendosi, per confrontarsi, per sentirsi parte di una comunità unita da un obiettivo comune: lasciare alle future generazioni un ambiente più pulito e vivibile.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Merate, Airuno, Cernusco Lombardone, Abbadia Lariana, Calco, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D’Adda e Verderio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Plastic Free invita cittadini, famiglie, studenti, associazioni e amministratori a partecipare per conoscersi, confrontarsi e fare squadra contro uno dei problemi ambientali più urgenti del nostro tempo.