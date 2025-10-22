Maurizio Galimberti protagonista al MIF 2025 con una Lectio Magistralis. In occasione del MIF 2025 – Merate Incontra la Fotografia, evento dedicato agli appassionati e agli esperti del settore, Fotolibera Merate e Passione Fotografia Galbiate presentano un incontro imperdibile con Maurizio Galimberti, fotografo apprezzato a livello internazionale.

Galimberti è conosciuto principalmente per la sua tecnica di scomposizione a mosaico, con utilizzo di pellicole a sviluppo istantaneo. Ha al suo attivo pubblicazioni ed esposizioni a partire dagli anni Novanta, oltre a essere presente in numerose collezioni. È Ambassador e Instant Artist per eccellenza del brand Polaroid.

La Lectio Magistralis si terrà sabato 24 ottobre alle ore 16:00 presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri, situato in Piazza degli Eroi 3, Merate. Durante l’incontro, Galimberti ripercorrerà le tappe salienti della sua straordinaria carriera, illustrando alcuni dei suoi lavori più celebri, dalle prime sperimentazioni agli scatti più recenti.

Un’occasione unica per scoprire i segreti della sua ricerca artistica e delle tecniche che lo hanno reso uno dei maestri della fotografia contemporanea. L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo affascinante della fotografia d’autore