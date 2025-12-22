L’aria profuma di vin brulè e dolci, mentre il suono degli zampognari accompagna chi si incammina verso cappelle, rifugi e panorami mozzafiato: un’atmosfera unica, capace di trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza indimenticabile.

Quando il cielo dell’inverno si fa scuro e il freddo della sera avvolge le montagne di Lecco, ecco che la magia del Natale esplode lungo i sentieri illuminati dalle fiaccole. Lunghe scie di luce si snodano tra boschi e creste, guidando escursionisti e famiglie in un percorso di condivisione, tradizione e calore nella sera dell’Antivigilia. L’aria profuma di vin brulè e dolci, mentre il suono degli zampognari accompagna chi si incammina verso cappelle, rifugi e panorami mozzafiato: un’atmosfera unica, capace di trasformare una semplice passeggiata in un’esperienza indimenticabile.

Luci e magia sulle montagne lecchesi: le fiaccolate dell’Antivigilia

Martedì 23 dicembre 2025

Monte Cornizzolo (Civate) – La 26ª fiaccolata della Società Escursionisti Civatesi e del Gruppo Alpini di Civate prevede ritrovi in tre punti: Pra Piott a Civate, Alpett a Suello e Monte Pesora a Eupilio, tutti alle 18.45. La fiaccolata parte alle 19, con arrivo alla cima per la Santa Messa alla Chiesetta degli Alpini alle 20. Segue trippa, vin brulè, panettone e pandoro presso il Rifugio Marisa Consigliere. Si consiglia torcia elettrica con batterie di scorta e abbigliamento adeguato.

Baita di Bongio (Ballabio) – Il Cai Ballabio organizza una fiaccolata con ritrovo in piazza Hillion alle 18.30 e partenza alle 18.40. Alla Baita di Bongio scambio di auguri con trippa, pasta, tè, cioccolata e panettone. Non sono ammesse fiamme libere; occorrono torce e frontalini elettrici.

San Martino – Il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio e Laorca guiderà la fiaccolata con partenza alle 20 da via Quarto. Alle 21 Santa Messa alla cappellina bianca. La Baita Riccardo Piazza rimane chiusa tutto il giorno.

Rovinata (Belledo e Germanedo, Lecco) – Ritrovo alle 20.30 a Belledo e alle 20.45 a Germanedo, con arrivo al Santuario della Rovinata. Dopo un breve ringraziamento, scambio di auguri con vin brulè, panettone e possibilità di gustare la tradizionale “trippa del crotto” e polenta taragna presso la baita degli alpini. Consigliata torcia elettrica, abbigliamento e calzature adeguate.

Monte Magnodeno (Camposecco) – Il Gruppo Alpini di Maggianico e Chiuso organizza la fiaccolata e la trippata dell’Anta in vetta al monte Magnodeno. Trippata a partire dalle 12, fiaccolata alle 18 da Camposecco.

Vercurago (Chiesa della Valletta di Somasca) – Ritrovo alle 20.15 presso il parcheggio della scuola primaria. Arrivo alla Chiesa della Valletta per la Santa Messa celebrata da Padre Enrico Corti, seguita da rinfresco e scambio di auguri.

Moregallo (Valmadrera) – Tradizionale fiaccolata lungo la Cresta Osa, il percorso attrezzato più lungo con 500 metri di cavi e lampadine. Accensione prevista dopo il tramonto. Salita possibile lungo la via Osa o percorsi alternativi.

Corno Rat (Valmadrera) – Ferrata illuminata dal Soccorso Alpino della Stazione del Triangolo Lariano. Percorso accessibile dalle 19 in autonomia con casco, luce frontale e attrezzatura da ferrata.

San Tomaso – Apertura del ristoro per la trippa dalle 19; è necessaria la prenotazione.

Pescate (San Michele) – Ritrovo alle 19.45 sul sagrato della chiesa e partenza della fiaccolata alle 20 lungo il sentiero della Via Crucis. All’arrivo visita del presepe, brindisi e trippa alla Baita Amici di Pescate dalle 19.30 (prenotazione obbligatoria). In caso di maltempo, la trippa si terrà comunque. L’intero ricavato sarà devoluto all’hospice Il Nespolo di Airuno.

Manavello (Mandello del Lario) – Ritrovo tra le 19.30 e le 20 in frazione Rongio per la distribuzione delle fiaccole (offerta libera). Accensione della stella cometa sulla cima e scambio di auguri con tè caldo, vin brulè e panettone. Torcia consigliata per il ritorno.

Pian Sciresa (Malgrate) – Ritrovo alle 19.15 in piazza Garibaldi e partenza alle 19.30 accompagnati dagli zampognari. All’arrivo tè caldo, Santa Messa celebrata da don Andrea e scambio di auguri. Quota di partecipazione 10 euro (comprende torcia, trippa o panettone, tè e vin brulè). Ricavato devoluto in beneficenza.

Medale – Illuminazione della Via Cassin e della Ferrata del Medale grazie a giovani alpinisti lecchesi e al Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca.

Airuno – Fiaccolata da Airuno ad Aizurro organizzata dal Gruppo Alpini di Airuno e dall’associazione “Amici di Tino”. Ritrovo alle 19.30 alla stazione ferroviaria.

Galbiate (Monte Barro) – Ritrovo alle 19 per la Santa Messa all’eremo, seguita alle 19.30 da vin brulè. Possibile camminata autonoma fino alla croce. Presso il ristoro dell’Eremo: busecca in compagnia.