Legnanesi e Confcommercio Valle San Martino ancora "alleati" per il Nespolo

Confcommercio e i Legnanesi di nuovo insieme per il Nespolo. Fervono i preparativi nella sede di Confcommercio Lecco - Valle San Martino della presidente di zona Cristina Valsecchi per la decima edizione dell’appuntamento teatrale con i Legnanesi in favore dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno.

Confcommercio Valle San Martino e Legnanesi ancora "alleati" per il Nespolo

Da ormai 10 anni, l’associazione calolziese di commercianti organizza riscuotendo un grandissimo successo questo appuntamento, sempre con lo stesso scopo: regalare ai presenti una serata di allegria e divertimento ma, allo stesso tempo, fare del bene devolvendo tutto il ricavato in sostegno delle attività dell’hospice airunese.

L’appuntamento con il nuovo spettacolo “Sogni” è fissato per martedì 23 maggio 2023 alle o 20.30 come da tradizione nella splendida cornice del Teatro Cenacolo Francescano di Lecco (Piazza Cappuccini).

I posti a disposizione sono oltre 400 ma le prevendite per lo spettacolo sono aperte chiamando i numeri 333 2802742 e 348 3210859.

Grande evento benefico

“Un grazie particolare quest’anno va alla Pro Loco di Calolziocorte - commenta la presidente Valsecchi - che ci sta dando una grossa mano per tutta la burocrazia legata all’evento e al teatro Cenacolo Francescano per l’ospitalità. L’invito è di partecipare numerosi perché, oltre alla qualità indiscussa dei Legnanesi, il ricavato andrà in beneficienza. Un grazie anche a Luca Ronchetti, volontario dell’hospice, che da tanti anni mi affianca nell’organizzazione dell’evento”.

Luca de Cani