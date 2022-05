Cultura e solidarietà

Importante donazione grazie all'evento promosso da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino

Un grande successo di pubblico che ha portato con sé un altro risultato significativo. Perchè, oltre al piacere di una serata trascorsa ad assistere allo spettacolo della famosissima compagna di teatro dialettale "I Legnanesi", gli spettatori che hanno preso parte all'evento, andato in scena lo scorso 4 maggio al Cenacolo Francescano di Lecco, hanno contribuito a dare una mano alla Associazione Fabio Sassi che gestisce l'Hospice "Il Nespolo" di Airuno e che ha ricevuto recentemente la menzione speciale al Premio Rosa Camuna di Regione Lombardia.

Consegnato un assegno alla Associazione Fabio Sassi per il Nespolo

L'appuntamento benefico, organizzato da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino (insieme anche a Luca Ronchetti, volontario dell’Associazione Fabio Sassi) dopo lo stop dovuto alla pandemia, ha permesso infatti di raccogliere oltre 8mila euro grazie ai biglietti venduti e alle moltissime offerte effettuate durante la serata dagli spettatori.

"E' un risultato straordinario - commenta la presidente della Zona di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi - Volevamo tornare a dare una mano a una realtà preziosa e importante come Il Nespolo e siamo davvero molto contenti di quanto raccolto, frutto sia dei biglietti acquistati per assistere allo spettacolo che delle numerose offerte raccolte tra gli spettatori durante la serata al Cenacolo. Ringrazio davvero tutti per la generosità mostrata".

La consegna

La consegna dell’assegno è avvenuta venerdì 20 maggio presso la sede della delegazione di Calolzio di Confcommercio Lecco. Il contributo di 8070 euro (una cifra comprensiva dell'incasso dei biglietti e delle offerte raccolte tra quanti si sono recati al Cenacolo per assistere allo spettacolo de "I Legnanesi") è stato consegnato dalla presidente di Confcommercio Lecco-Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi, nelle mani di Daniele Lorenzet, presidente dell’Associazione Fabio Sassi, e di Piera Fiecchi, consigliera dell’Associazione Fabio Sassi.