Il mondo dei mattoncini LEGO® torna protagonista a Lecco con una nuova edizione di ItLUG Lecco 2026, l’atteso appuntamento dedicato agli appassionati di tutte le età. L’evento, organizzato da ItLUG – Italian LEGO® Users Group con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e UniverLecco, si svolgerà sabato 1 e domenica 2 agosto 2026nella sede del Politecnico di via Previati.

Lecco, torna ItLUG 2026: il 1° e 2 agosto il Politecnico si trasforma nel regno dei mattoncini LEGO

Per due giorni saranno a disposizione del pubblico oltre 4.000 metri quadrati di esposizione con creazioni originali e riproduzioni realizzate da ben 208 espositori, provenienti da tutta Italia. I visitatori potranno ammirare opere dedicate ai temi più diversi: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, mosaici e numerose altre costruzioni realizzate con i celebri mattoncini.

L’esposizione sarà affiancata da un ricco calendario di iniziative pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. Tra le attività confermate figura il concorso CreActive, riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni, oltre al tradizionale punto giochi Pick’N’Build, aperto a grandi e piccoli, e all’area Duplo®, dedicata ai più piccoli.

Non mancheranno gli appuntamenti formativi e interattivi, come le sessioni di LEGO® Serious Play® rivolte a genitori e figli – con i posti di sabato già esauriti e disponibilità ancora per la giornata di domenica – insieme ai tornei di robotica Sumo e Seguilinea.

Il programma prevede inoltre la presentazione del progetto “La prospettiva”, realizzato dall’IIS Vanoni di Vimercate, un diorama comunitario cittadino e numerose attività interattive proposte direttamente dagli espositori presso i propri stand.

L’iniziativa si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lecchese per gli appassionati del mondo LEGO®, offrendo un’occasione per ammirare spettacolari costruzioni, partecipare a laboratori e vivere un fine settimana all’insegna della creatività e del divertimento per tutta la famiglia.