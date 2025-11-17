Domenica 23 novembre 2025, negli spazi rinnovati de La Piccola, nel cuore di Lecco, prenderà vita la prima edizione del Lario Wine Fest, il nuovo evento dedicato ai vini del territorio, ai produttori e alla cultura enologica lariana. Un appuntamento che segna un anniversario significativo: i primi quindici anni del Consorzio Terre Lariane IGT.

Lecco: nasce il Lario Wine Fest per celebrare i 15 anni del Consorzio Terre Lariane IGT

Dal 2009 a oggi, il Consorzio ha conosciuto uno sviluppo straordinario. Le aziende aderenti sono passate da sette a ventotto e la produzione annuale è cresciuta da 70.000 a 330.000 bottiglie. Si è affermato anche un costante miglioramento qualitativo dei vini, sempre più riconosciuti da un pubblico locale e turistico che ne apprezza freschezza, profumi e forte identità territoriale.

“Formazione, ricerca e lavoro di squadra sono gli ingredienti che hanno reso possibile questa evoluzione”, racconta Claudia Crippa, portavoce del Consorzio.

Il Lario Wine Fest nasce dalla collaborazione con TCONNETTO, che ha ideato il nome e l’intero format dell’evento. Come spiega Ester Sala, responsabile marketing dell’agenzia, “dopo tre anni di Open Day che hanno superato le quattrocento presenze per ciascuna edizione, era il momento di un progetto più ampio e strutturato. Il Lario Wine Fest rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che guarda al futuro, proprio come la nuova location che ci accoglierà quest’anno e nelle prossime edizioni”.

Durante la giornata, i visitatori potranno degustare più di cinquanta etichette provenienti da ventidue cantine del Consorzio e incontrare personalmente i produttori. Sarà inoltre possibile scoprire le eccellenze delle Identità Lariane, il movimento spontaneo che riunisce realtà artigianali delle province di Lecco e Como accomunate da valori come cura del dettaglio, innovazione e radicamento territoriale.

All’ingresso, ogni partecipante riceverà un Welcome Kit contenente un calice da degustazione, una tasca porta bicchiere, un poster dedicato e un piatto di crostoni preparati con specialità locali, pensato per raccontare l’anima gastronomica del territorio.

Le degustazioni saranno organizzate in due momenti distinti, uno al mattino e uno nel pomeriggio: il primo si svolgerà dalle 10 alle 15, mentre il secondo sarà aperto dalle 16 alle 21. A rendere l’esperienza ancora più ricca sarà anche il contributo di Giacomo Mojoli, “disegnatore di idee” e storico promotore delle culture del gusto.

Un evento che vuole diventare un riferimento per la città

Quest’anno il Consorzio ha scelto di portare il proprio evento simbolo nel centro di Lecco, con l’obiettivo di creare un appuntamento riconoscibile per la cittadinanza, per i visitatori e per gli operatori del settore. Il Lario Wine Fest vuole essere un momento di festa, di incontro e di condivisione, un’occasione per celebrare i traguardi raggiunti e per guardare insieme al futuro del vino lariano con energia e spirito collaborativo.

Info e biglietti: www.lariowinefest.it