Il calendario si apre a maggio con gli eventi di Olginate e Galbiate, tra festival di artisti di strada e iniziative culturali nelle corti.

Torna anche quest’anno “Le Tradizioni Lariane”, la rassegna che riunisce alcuni tra gli eventi più rappresentativi della provincia di Lecco in un unico calendario condiviso. L’iniziativa, promossa da diversi Comuni del territorio, si conferma uno degli strumenti più significativi per la valorizzazione delle tradizioni locali, delle sagre e dei centri storici, con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica sempre più coordinata e riconoscibile.

Le Tradizioni Lariane 2026: cresce la rassegna che unisce il territorio tra sagre, cultura e identità

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione registra una crescita importante: i Comuni aderenti passano infatti da sei a dieci, segno di un interesse crescente verso un progetto che punta a fare rete tra amministrazioni e territori accomunati da una forte identità culturale e paesaggistica. Il calendario 2026 si amplia così sia in termini di partecipazione sia di durata, coprendo un arco temporale che va dalla metà di maggio fino all’ultimo fine settimana di settembre.

Alla base dell’iniziativa c’è la volontà condivisa di superare i confini amministrativi per costruire una visione integrata dell’offerta turistica lecchese. Un approccio che mira non solo a valorizzare i singoli eventi, ma anche a rafforzare l’attrattività complessiva del territorio, mettendo in rete tradizioni, cultura, enogastronomia e patrimonio storico.

Il programma 2026 propone un vero e proprio viaggio tra lago e montagna, alla scoperta delle peculiarità che caratterizzano l’area lariana. Dalle corti storiche, cuore della vita comunitaria di un tempo, alle tradizioni produttive come la lavorazione della seta, fino alle numerose sagre dedicate ai prodotti locali, ogni appuntamento contribuisce a raccontare un pezzo dell’identità condivisa del territorio.

Il calendario si apre a maggio con gli eventi di Olginate e Galbiate, tra festival di artisti di strada e iniziative culturali nelle corti. A giugno spazio alla tradizione con Mandello del Lario e la sua sagra dedicata ai sapori locali. L’estate entra nel vivo con appuntamenti ormai consolidati come la “Notte sul Lago” di Vercurago e il festival internazionale “Lo Spirito del Pianeta” a Calolziocorte, dedicato alle culture del mondo.

Settembre rappresenta il cuore della rassegna, con una sequenza di eventi che attraversa tutto il territorio: dalla “Festa del Lago” di Civate alla “Golden Night” di Valmadrera, fino alla storica “Festa delle Corti” di Garlate. Non mancano le proposte culturali di Lecco, con percorsi dedicati alla Scapigliatura tra ville e parchi, e la chiusura ad Abbadia Lariana con “Le Vie della Seta”, omaggio alla tradizione serica locale e al Museo Setificio Monti.

Nel complesso, “Le Tradizioni Lariane” si conferma un progetto capace di mettere in rete eventi e comunità, offrendo un programma diffuso che unisce cultura, storia, paesaggio e sapori. Un’iniziativa che rafforza il senso di identità del territorio e contribuisce a renderlo sempre più attrattivo, sia per i residenti sia per i visitatori.

Maggiori informazioni sul sito https://leccotourism.it/rassegna-tradizioni-lariane/