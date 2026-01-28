La magia del fuoco con Gibiana, Giubiana e Ginee: tutti i falò in provincia di Lecco

Quando l’ultimo giovedì di gennaio si avvicina, l’aria della provincia di Lecco si riempie di magia, fumo e mistero. È il momento della Gibiana, o Giubiana, conosciuta anche come Ginee, una festa antica che celebra il passaggio dall’inverno alla primavera con fuochi, fantocci e riti contadini.

Quando l’ultimo giovedì di gennaio si avvicina, l’aria della provincia di Lecco si riempie di magia, fumo e mistero. È il momento della Gibiana, o Giubiana, conosciuta anche come Ginee, una festa antica che celebra il passaggio dall’inverno alla primavera con fuochi, fantocci e riti contadini. Si dice che, accendendo i grandi falò e bruciando il fantoccio di paglia, si scacciino le ombre dell’inverno e si invocano le forze della natura per proteggere i raccolti e portare fortuna. È una tradizione che infiamma piazze e cuori, un rituale che unisce comunità, storia e folklore in un’unica, indimenticabile notte di fuoco.

Giubiana, Ginee, Giubiera: i falò della provincia di Lecco

La Giubiana, conosciuta anche come Festa della Giobia o Gibiana, è una festa popolare molto sentita in Lombardia, soprattutto in Brianza, nel Lecchese, nel Varesotto e nel Comasco. Di solito, l’ultimo giovedì di gennaio, nelle piazze vengono accesi grandi falò e viene bruciata la Gibiana, un fantoccio di paglia vestito con stracci. Il significato del rogo può variare a seconda del luogo in cui viene celebrato.

Il nome cambia a seconda della zona: può essere chiamata Gibiana nella zona di Monza, oppure Giubiana, Giübiana o Gibiana nelle aree di Lecco, Erba e della provincia di Como.

Di seguito, ecco una panoramica degli eventi principali da non perdere, in ordine cronologico.

ANNONE BRIANZA GIOVEDI’ 29 GENNAIO

BOSISIO GIOVEDI’ 29 GENNAIO

CASSAGO GIOVEDI’ 29 GENNAIO

CIVATE GIOVEDI’ 29 GENNAIO

SIRONE GIOVEDI’ 29 GENNAIO

BARZAGO GIOVEDI’ 29 GENNAIO

CASTELLO BRIANZA VENERDI’ 30 GENNAIO

MANDELLO SABATO 31 GENNAIO

Il Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con il Gruppo Amici della Protezione Civile e con l’Istituto Comprensivo A. Volta, organizza il tradizionale Gineè, che si svolgerà nella serata del 31 gennaio 2026. L’incontro è fissato alle 20:15 in Piazza Sacro Cuore, da dove il corteo partirà alle 20:30.

Il percorso attraverserà le seguenti vie: Piazza Sacro Cuore, San Giovanni Bosco, Palanzo, Parini, Battisti, Sauro, Piazza Sacro Cuore, Don Gnocchi, Oliveti, Risorgimento, Manzoni, Beata Vergine del Fiume, Fratelli Comacini, Giardini e Poncia.

Il Gineè, realizzato dagli alunni della quinta classe della Scuola Primaria S. Pertini, verrà infine acceso sul rogo dal personale della Protezione Civile.

Per garantire la sicurezza del corteo, saranno presenti la Polizia locale e il Gruppo Amici della Protezione Civile. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

OLGINATE SABATO 31 GENNAIO

ABBADIA LARIANA SABATO 31 GENNAIO

Sabato 31 gennaio ci si ritroverà sulla spiaggia antistante il campeggio per bruciare il fantoccio del Gineè e salutare idealmente la fine dell’inverno, come vuole la tradizione.

Il programma ricalcherà quello dello scorso anno, quando a causa della pioggia si celebrò ormai a febbraio. Questa volta si confida nella clemenza del tempo.

Ritrovo previsto alle 20.15 alla Palestra comunale, con partenza un quarto d’ora più tardi con la sfilata per le vie del paese accompagnata dalle tradizionali “tolle” per fare rumore. L’arrivo è previsto alla foce del fiume Zerbo, dove alle 21.15 verrà acceso il grande falò.

Prevista distribuzione di bevande e vin brulè. L’organizzazione è a cura di Comune di Abbadia, Oratorio Pier Giorgio Frassati, Pro loco, Centro Sport e Gruppo comunale di Protezione civile, con il prezioso contributo degli alunni delle scuole “A. Volta”

MOGGIO SABATO 31 GENNAIO

ELLO SABATO 31 GENNAIO

DOLZAGO SABATO 31 GENNAIO

NIBIONNO SABATO 31 GENNAIO

COLLE BRIANZA SABATO 31 GENNAIO

VALGREGHENTINO DOMENICA 1 FEBBRAIO

OGGIONO DOMENICA 1 FEBBRAIO