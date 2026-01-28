La magia del fuoco con Gibiana, Giubiana e Ginee: tutti i falò in provincia di Lecco

Quando l’ultimo giovedì di gennaio si avvicina, l’aria della provincia di Lecco si riempie di magia, fumo e mistero. È il momento della Gibiana, o Giubiana, conosciuta anche come Ginee, una festa antica che celebra il passaggio dall’inverno alla primavera con fuochi, fantocci e riti contadini. Si dice che, accendendo i grandi falò e bruciando il fantoccio di paglia, si scacciino le ombre dell’inverno e si invocano le forze della natura per proteggere i raccolti e portare fortuna. È una tradizione che infiamma piazze e cuori, un rituale che unisce comunità, storia e folklore in un’unica, indimenticabile notte di fuoco.
Giubiana, Ginee, Giubiera: i falò della provincia di Lecco
La Giubiana, conosciuta anche come Festa della Giobia o Gibiana, è una festa popolare molto sentita in Lombardia, soprattutto in Brianza, nel Lecchese, nel Varesotto e nel Comasco. Di solito, l’ultimo giovedì di gennaio, nelle piazze vengono accesi grandi falò e viene bruciata la Gibiana, un fantoccio di paglia vestito con stracci. Il significato del rogo può variare a seconda del luogo in cui viene celebrato.
Il nome cambia a seconda della zona: può essere chiamata Gibiana nella zona di Monza, oppure Giubiana, Giübiana o Gibiana nelle aree di Lecco, Erba e della provincia di Como.
Di seguito, ecco una panoramica degli eventi principali da non perdere, in ordine cronologico.
ANNONE BRIANZA GIOVEDI’ 29 GENNAIO
BOSISIO GIOVEDI’ 29 GENNAIO
CASSAGO GIOVEDI’ 29 GENNAIO
CIVATE GIOVEDI’ 29 GENNAIO
SIRONE GIOVEDI’ 29 GENNAIO
BARZAGO GIOVEDI’ 29 GENNAIO
CASTELLO BRIANZA VENERDI’ 30 GENNAIO
MANDELLO SABATO 31 GENNAIO
Il Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con il Gruppo Amici della Protezione Civile e con l’Istituto Comprensivo A. Volta, organizza il tradizionale Gineè, che si svolgerà nella serata del 31 gennaio 2026. L’incontro è fissato alle 20:15 in Piazza Sacro Cuore, da dove il corteo partirà alle 20:30.
Il percorso attraverserà le seguenti vie: Piazza Sacro Cuore, San Giovanni Bosco, Palanzo, Parini, Battisti, Sauro, Piazza Sacro Cuore, Don Gnocchi, Oliveti, Risorgimento, Manzoni, Beata Vergine del Fiume, Fratelli Comacini, Giardini e Poncia.
Il Gineè, realizzato dagli alunni della quinta classe della Scuola Primaria S. Pertini, verrà infine acceso sul rogo dal personale della Protezione Civile.
Per garantire la sicurezza del corteo, saranno presenti la Polizia locale e il Gruppo Amici della Protezione Civile. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.
OLGINATE SABATO 31 GENNAIO
ABBADIA LARIANA SABATO 31 GENNAIO
MOGGIO SABATO 31 GENNAIO
ELLO SABATO 31 GENNAIO
DOLZAGO SABATO 31 GENNAIO
NIBIONNO SABATO 31 GENNAIO
COLLE BRIANZA SABATO 31 GENNAIO
VALGREGHENTINO DOMENICA 1 FEBBRAIO
OGGIONO DOMENICA 1 FEBBRAIO