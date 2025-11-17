Si ripercorreranno le tappe principali dell’era dei pulp, caratterizzata dall’avventura e dall’ingenua immaginazione di autori come Hugo Gernsback, Edmond Hamilton e Jack Williamson, fino all’età d’oro di Astounding, sotto la direzione di John Campbell.

Giovedì 20 novembre 2025 alle20:45 si terrà la seconda parte dell’incontro con Loris Lazzati, dedicato al tema “La grande storia della fantascienza”. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale La Semina e sarà fruibile online tramite i seguenti canali:

Durante l’incontro, Lazzati guiderà il pubblico attraverso l’affascinante evoluzione della fantascienza, dalle origini fino all’età d’oro del genere. La fantascienza nasce come termine e si istituzionalizza nel 1926, con la pubblicazione del primo numero della rivista pulp Amazing Stories. È sulle riviste pulp che il genere si sviluppa, e a lungo ne rimane identificato.

La grande storia della fantascienza: secondo incontro con Loris Lazzati

Si ripercorreranno le tappe principali dell’era dei pulp, caratterizzata dall’avventura e dall’ingenua immaginazione di autori come Hugo Gernsback, Edmond Hamilton e Jack Williamson, fino all’età d’oro di Astounding, sotto la direzione di John Campbell. Qui emergono i cosiddetti “quattro grandi”: Isaac Asimov, Theodore Sturgeon, Robert Heinlein e Alfred Elton Van Vogt. Ma il panorama della fantascienza degli anni ’30 e ’40 è molto più vasto: tra gli autori esordienti compaiono anche Ray Bradbury, Clifford Simak e molti altri, contribuendo alla piena maturazione del genere.



Classe 1966, Loris Lazzati ha coltivato sin dall’infanzia due grandi passioni: l’astronomia e la fantascienza, insieme all’amore per la letteratura. Laureatosi in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Bergamo nel 1991, con specializzazione in Letteratura anglo-americana, ha dedicato la sua tesi a Jack Vance, uno dei suoi autori di science fiction preferiti.

È fondatore del Gruppo Astrofili Deep Space e responsabile della programmazione del Planetario di Lecco fin dalla sua apertura nel 2005. Autore di tre libri di divulgazione astronomica – In vacanza nel Sistema Solare (2017), Navigatori e stelle (2021) e L’Universo in una stanza (2024) – Lazzati unisce passione per le stelle e per la fantascienza in incontri divulgativi appassionanti e accessibili.