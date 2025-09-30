Torna anche quest’anno, per la quarta edizione, la Camminata sull’Acqua organizzata dall’associazione Agatha in Cammino ODV in occasione dell’Ottobre Rosa. Un’iniziativa che unisce sport, natura e solidarietà: partecipare non significa soltanto trascorrere una giornata all’aria aperta, ma anche dare un contributo concreto alla lotta contro il tumore al seno.

La Camminata sull’Acqua al Lago di Annone: sport, natura e solidarietà

La camminata è aperta a tutti: famiglie, amici, sportivi, podisti, gruppi e singoli camminatori. Tutto rosa, perché dietro ogni passo c’è una donna da abbracciare, una storia da onorare e una ricerca da sostenere.

I percorsi si snoderanno lungo scenari suggestivi attorno al Lago di Annone, attraversando i Comuni di Annone Brianza e Oggiono, regalando scorci paesaggistici unici e momenti di condivisione. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, e sarà annullata solo in presenza di condizioni meteorologiche critiche.

Dettagli dell’evento

Ritrovo: ore 7.45 – Villa Cabella Lattuada, Via Maggiore 13, Annone Brianza (LC)

Partenze: 13 km: ore 9.00 10 km: ore 9.15 6 km: ore 9.30

Conclusione: ore 13.00 circa

Parcheggi disponibili: Piazzale Donatori di sangue (cimitero di Annone), via Cabella Lattuada (palazzetto dello sport), via Lecco 12, via Pio Galli 16 (zona industriale), via XXV Aprile

Iscrizioni

Singoli: entro venerdì 3 ottobre online → ISCRIVITI QUI oppure mercoledì 1 ottobre dalle 20 alle 22 presso Villa Cabella Lattuada.

Gruppi: entro giovedì 2 ottobre via e-mail a iscrizioni@agathaincammino-odv.org, inviando l’elenco dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita).

Tutti gli iscritti riceveranno un braccialetto che consentirà l’accesso al ristoro e al ritiro del pacco gara. Il braccialetto potrà essere ritirato la mattina stessa o mercoledì 1 ottobre (ore 20-22). Il pacco gara non è garantito per chi si iscrive il giorno dell’evento.

Contributo e solidarietà

Il contributo volontario di €10 sarà interamente destinato alla ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi ETS, progetto Hope is Pink, e a progetti a favore di donne con diagnosi oncologica.

Partecipare significa camminare con il cuore: ogni passo può fare la differenza.