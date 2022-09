Jova Beach Party a Bresso: treno speciale per Lecco

Cresce l'attesa per uno degli eventi musicali più attesi: il Jova Beach Party . Un concerto che si annuncia spettacolare, al quale assisteranno anche tantissimi lecchesi. E non a caso c'è anche un treno speciale per Lecco!

Jova Beach Party a Bresso

Bello il Jova Beach Party a Bresso. Sì, certo. Ma come ci si arriva? Quali mezzi saranno disponibili per arrivare il 10 settembre all'aeroporto civico di Bresso? Allora, andiamo con ordine perché nulla è stato lasciato al caso.

L'azienda ferroviaria Trenord ha predisposto servizi mirati. Si tratta di un biglietto speciale da 10 euro valido per il viaggio d'andata da tutte le stazioni della Lombardia fino a Sesto San Giovanni, Cormano-Cusano Milanino, e il ritorno su una delle otto corse "extra" verso Varese, Novara, Saronno, Bergamo, Como, Lecco e infine Lodi. Ovviamente ci saranno fermate intermedie... Il biglietto valido per il concerto di Jovanotti è disponibile sul sito di Trenord oppure sull'App. Si dovrà solo indicare quale treno servirà per il rientro a casa.

La stazione di Sesto San Giovanni è raggiunta dalle linee Bergamo-Carnate-Milano, S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S1 Chiasso-Como-Milano-Rho. Si può arrivare a Cormano-Cusano Milanino, con le linee S2 Mariano Comense-Milano Bovisa e S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna.

Le informazioni sul biglietto speciale e sui treni straordinari – con orari e fermate intermedie – sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno/divertimento-relax/jova-beach-party e sull’App.

Treno speciale per Lecco

Da Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni 1.04-Novara 2.12

Sesto San Giovanni 1.04-Lecco 1.54

Sesto San Giovanni 1.19-Varese FS 2.47

Sesto San Giovanni 1.29-Saronno 2.17

Sesto San Giovanni 1.21-Como 2.11

Sesto San Giovanni 1.30-Bergamo 2.45

Da Cormano-Cusano Milanino