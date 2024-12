Ieri la fiaccolata al Cornizzolo e stasera le fiaccolate dell'Antivigilia

Sabato sera la Fiaccolata de La Mula sul Barro, ieri quella della Sec al Cornizzolo e questa sera, lunedì 23 dicembre 2024, tornano le fiaccolate dell'Antivigilia a Lecco e provincia.

Ieri la fiaccolata al Cornizzolo

Ieri sera, domenica 22, nonostante il maltempo, in tanti hanno partecipato al tradizionale evento della Sec, Società Escursionisti Civatesi e del Gruppo Alpini di Civate.

Le fiaccolate dell'Antivigilia a Lecco

Fiaccolata sul San Martino

Consueto evento luminoso al San Martino organizzato dal Gruppo Alpini Monte Medale Rancio e Laorca. Alle 20 partenza fiaccolata (è necessario arrivare muniti di torcia) da via Quarto, alle21 Santa Messa alla cappellina bianca. La Baita Riccardo Piazza, invece, sarà chiusa per tutto il giorno.

Fiaccolata alla Rovinata

Il Gruppo Alpini Monte Resegone di Belledo torna anche quest'anno alla Rovinata. Il ritrovo sarà alle 20.30 in piazza della chiesa a Belledo e alle 20.45 in piazza della chiesa a Germanedo direzione Santuario della Rovinata. Si percorrerà la “via crucis” con momenti di preghiera presieduti da Don Marco. Seguirà lo scambio degli auguri sul sagrato e in baita ci sarà la possibilità di gustare la tradizionale trippa del crotto e la polenta taragna. Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare le fiaccole, ma è necessario munirsi di torcia elettrica.

Fiaccolata di Camposecco

Il Gruppo Alpini di Maggianico e Chiuso propone invece trippata alle 12 e la fiaccolata alle 18 in vetta al monte Magnodeno. Ritrovo alle 18 Camposecco (608 metri). Da lì alle è prevista la partenza della fiaccolata verso il Magnodeno (1241 metri).

Ferrate illuminate

Gruppo Alpinistico Gamma Lecco illuminerà la Ferrata Gamma 1. Verrà illuminata anche la Via Cassin sulla parete del Medale. Fiaccolate dell'antivigilia in provincia

Vediamo ora tutte le fiaccolate dell'antivigilia Comune per Comune.

Ballabio

Torna grazie al Cai Ballabio la fiaccolata di Natale alla Baita di Bongio. Quanti vogliono partecipare sono invitati a ritrovarsi alle 18.30 in piazza Hillion (la piazza del municipio) e 10 minuti dopo partirà la fiaccolata Alla Baita di Bongio ci sarà il tradizionale scambio di auguri allietato da trippa, pasta, the, cioccolata e panettone. Per motivi di sicurezza non sono ammesse fiamme libere ma occorre dotarsi di torce e frontalini elettrici.

Malgrate

Fiaccolata con torcia elettrica a Pian Sciresa organizzata dagli Amici della croce di Pian Sciresa. Ritrovo alle 19.15 in piazza Garibaldi per la distribuzione delle fiaccole. Alle 19.30 partenza della fiaccolata accompagnata dalle note degli zampognari. All'arrivo the caldo e poi santa messa celebrata da don Andrea Lotterio al termine della quale trippata in compagnia.

Mandello Come da tradizione, a Mandello, si terrà la Fiaccolata sul Manavello. Ora ritrovo 19.30 a Rongio il 23 dicembre, da lì si inizia a salire per il Manavello. Una volta raggiunto il baitello ci sarà l'accensione di albero di natale e stella cometa che da mesi i volontari del gruppo Amici del Manavello e Gal (Gruppo Amici di Luzzeno) stanno realizzando.

Galbiate

Il 23 dicembre il ritrovo è fissato al Monte Barro. Alle 19 Santa Messa; alle 19.40 vin brulè, a seguire per chi lo desidera camminata autonoma alla croce. Al l ristoro dell’Eremo busecca in compagnia.