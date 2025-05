Ritorna anche per il 2025 lo spettacolo de "I Legnanesi" - con ricavato devoluto all’Associazione Fabio Sassi che gestisce l’Hospice “Il Nespolo” di Airuno - promosso e organizzato da Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino.

I Legnanesi tornano a Lecco: spettacolo benefico per l’Hospice Il Nespolo

L'appuntamento di quest'anno con "I Legnanesi", dal titolo "Ricordati il bonsai", è fissato per giovedì 2 ottobre 2025 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini 3 a Lecco con inizio alle ore 21. La prevendita è aperta martedì 13 maggio sia a Calolzio (tel. 3332802742, Cristina Valsecchi) sia a Galbiate (tel. 3483210859, Luca Ronchetti).

"La serata con protagonisti "I Legnanesi" sarà come sempre in favore dell’Hospice “Il Nespolo” di Airuno – evidenzia la presidente di Confcommercio Lecco - Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi - Oltre a godersi uno spettacolo sempre entusiasmante, si potrà dare una mano concreta a una struttura così preziosa e meritevole per il nostro territorio: ci aspettiamo una risposta entusiasta da parte del pubblico. In questi anni abbiamo raccolto oltre 36mila euro per "Il Nespolo". Per noi si tratta del nono spettacolo benefico organizzato come Confcommercio: dal 2016 al 2019 li abbiamo realizzati al Jolly di Olginate, poi dopo la sospensione per l'emergenza Covid, nel 2022 ci siamo spostati al Cenacolo Francescano di Lecco, dove l'anno scorso abbiamo allestito ben due eventi benefici".

"Siamo davvero contenti per questa attenzione che Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino riserva da diversi anni alla nostra realtà - spiega il presidente dell'Associazione Fabio Sassi, Giancarlo Ferrario - È straordinario e commovente l'impegno che l'associazione, e in primis la presidente Cristina Valsecchi, mette nell'organizzare ogni anno questo spettacolo benefico. Da parte nostra non possiamo che ringraziare e garantire il massimo impegno nell'utilizzare al meglio quanto raccolto". Poi continua: "Assistere a una performance de "I Legnanesi" è sempre bellissimo: una comicità senza volgarità che piace sempre e che non tramonta mai. Invito tutti a partecipare alla serata del 2 ottobre per divertirsi e per aiutare "Il Nespolo".