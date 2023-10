Halloween: cosa fare a Lecco e provincia dal 27 al 31 ottobre. Tutti gli eventi... da paura!

Halloween ormai è alle porte: i bambini sono pronti a rabbrividire ascoltando storie paurose e a fare scorpacciate di caramelle e i più grandicelli a travestirsi e festeggiare. Sì ma dove? Sono davvero tante le proposte a Lecco e non solo: eccone alcune davvero interessanti in programma per da venerì 27 a martedì 31 ottobre 2023.

Halloween Party a Dervio con gonfiabili, corteo e truccabimbi, e Gara delle Zucche, per bambini e ragazzi, in piazza del Municipio a Dervio. L'appuntamento è per martedì 31 ottobre 2023 dalle 14 alle 19.

Festa di Halloween con Pro loco Brivio : la notte del terrore si passa insieme con una grande sfilata in costume organizzata dal sodalizio e tanto divertimento per tutti. Martedì 31 ottobre il ritrovo sarà alle 20 al centro sportivo 2B per la partenza della parata che attraverserà le vie del centro. Non mancherà l’intrattenimento in piazza Frigerio e, a seguire, dalle 22 in avanti, Dj set al centro sportivo 2B. Una festa per tutti, organizzata con il patrocinio del Comune; in caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

Doppio programma "da brividi" al Cinema di Bellano, martedì 31 ottobre 2023. I più piccoli potranno girovagare dalle 18 .30 in paese e dentro l'Orrido in cerca di Dolcetti.. o Scherzetti! Appuntamento poi al Palasole alle 20 per tutti per una hallowdinner a base di Gnocchi di zucca e altre leccornie! E per la sera, alle 21, due scelte: la visione del cartone animato "Coco" al Palasole a mo' di Pigiama Party con cuscino e copertina (da portare a vostra cura) per i più piccoli... e per gli adulti "fifoni", mentre per i più temerari al Cinema ci sarà la visione di "L'esorcita Il credente" (v.m. 14 anni). Prenotazioni entro domenica 29 ottobre all'Infopoint. mail: infopoint@comune.bellano.lc.it - cel. 335.1752102.

Divertimento per i più piccoli in oratorio e in bilioteca, ma anche una serata dedicata all'approfondimento storico ad Abbadia in occasione di Halloween. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 27 e 29 ottobre 2023.

In occasione della festa di Halloween, il Sistema Museale Urbano Lecchese propone "Halloween al museo!", una mattina dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie, in programma sabato 28 ottobre 2023 alle 10 a Palazzo Belgiojoso. Dopo una breve visita guidata con le archeologhe alla scoperta di alcune curiosità, i partecipanti svolgeranno un'attività in cui potranno cimentarsi con la tecnica dello sbalzo su supporti in rame e realizzare delle maschere a tema Halloween. Attività gratuita con prenotazione all'indirizzo educazione.musei@comune.lecco.it

Halloween a Galbiate

Letture per bimbi e bimbe... coraggiose quelle in programma in biblioteca a Galbiate martedì 31 ottobre 2023 mentre a LoSpot è in programma Spooky vibes.

Mandello

Angoli spaventosi da scoprire nella frazione mandellese di Molina nella serata del 31 ottobre 2023.

Oggiono

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di quasi 2.000 persone fra bambini e genitori, anche quest’anno, la sera del 31 ottobre, ad Oggiono ritorna l’evento di Halloween “Dolcetto o Scherzetto”, organizzato dall’Associazione OGVN in collaborazione con l’ACOggiono Associazione Commercianti Oggionesi, l’Associazione Vibes ASD e il patrocinio del Comune di Oggiono. Il programma è il medesimo dell’anno scorso. A partire dalle 20.30, tre gruppi distinti, composti da bambini obbligatoriamente accompagnati da un maggiorenne e guidati da dei volontari dell’Associazione OGVN, partiranno da tre punti di Oggiono (parcheggio delle scuole elementari del Peslago, parcheggio dell’Oratorio di Oggiono, parcheggio dell’ASL di Oggiono) per fare dolcetto e scherzetto lungo le vie della città. "Un’attività che, come abbiamo visto lo scorso anno, rende felici non solo i piccoli bambini travestiti (e, di riflesso, i genitori) ma anche i cittadini che possono contribuire e partecipare a questo evento, regalando un sorriso ai “piccoli mostri” stando semplicemente a casa loro - spiegano gli organizzatori - Nell’edizione del 2022 siamo rimasti piacevolmente stupiti da quanto le persone fossero entusiaste dell’idea, a tal punto che, nelle settimane successive all’evento, in diversi ci hanno segnalato che in caso di future edizioni gli sarebbe piaciuto veder passare almeno uno dei percorsi anche dal proprio domicilio". Tutti e tre i percorsi termineranno poi in Villa Sironi che, come lo scorso anno, sarà addobbata e trasformata in una “Villa delle streghe”. Qui i volontari dell’Associazione OGVN, supportati da cittadini che hanno manifestato il desiderio nel voler aiutare durante questo evento, accoglieranno i bambini offrendo loro un momento conclusivo di gioco e festa. Quest’anno, in aggiunta, grazie alla collaborazione con l’ACOggiono Associazione Commercianti Oggionesi e l’Associazione Vibes ASD di Galbiate, verrà organizzato anche un evento preliminare alla notte di Halloween. Durante il pomeriggio di sabato 28 ottobre, a partire dalle 15:30 fino alle 19 circa, i commercianti di Oggiono apriranno le loro porte ai bambini che, travestiti a tema Halloween, vorranno passare per le loro attività a fare “Dolcetto o Scherzetto”. Nel mentre, in Piazza Manzoni, i volontari delle associazioni OGVN e Vibes ASD organizzeranno un momento di gioco e intrattenimento. Entrambi gli eventi, sia quello di sabato 28 che quello di mercoledì 31, sono ad accesso libero e gratuito, senza obbligo di prenotazione (con possibilità di lasciare un’offerta libera).

E quest'anno anche gran finale del Ferun de Ugion dedicato ad Halloween.

Halloween a Olgiate Molgora

Torna la festa di Halloween organizzata dal Comune di Olgiate Molgora. L’appuntamento è per martedì 31 ottobre alle 17.15 al parco di viale Sommi Picenardi e la grande festa sarà resa possibile dal contributo di diverse realtà, tra cui il Comitato Genitori di Olgiate, l’associazione «Insieme per costruire» che preparerà tè caldo, frittelle e pane e Nutella per tutti, il gruppo folkloristico «La Campagnola» e soprattutto i volontari Giancarlo Di Pierro e Roberta Scaccabarozzi. Solo una regola: presentarsi mascherati e il più spaventosi possibile! Per i più piccoli e per le loro mamme, invece, un momento di gioco in maschera è previsto, sempre martedì, dalle 10 alle 12: i partecipanti al Baby Club, rivolto ai neogenitori e ai loro bimbi, si ritroveranno in sala consiliare, dove verrà allestito un angolo fotografico con le zucche e giochi a tema. Per info inviare una mail a salairene@comune.olgiatemolgora.lc.it.

Halloween a Olginate

Una sfilata mostruosamente bella per le vie del centro all’insegna degli scherzetti e dei travestimenti: a Olginate, Halloween lo si festeggia in cammino con… quattro passi da paura. E proprio «4 Passi da paura» è il titolo dello spaventoso evento organizzato dalla Pro loco e dall’associazione dei genitori Scuolaboriamo in collaborazione con l’Amministrazione comunale olginatese per festeggiare tutti insieme, grandi e piccini, l’arrivo della serata più paurosa dell’anno, il prossimo martedì 31 ottobre 2023 quando streghe, vampiri, mummie e mostri di ogni tenebre invaderanno le strade del centro paese. Il ritrovo, per tutti, è fissato davanti alla scuola Primaria Gianni Rodari di via Campagnola da dove, alle 20, partirà la sfilata mostruosa nella quale tutti i partecipanti potranno spaventare i propri amici e fare a gara con il travestimento più terrificante della serata. All’arrivo, all’interno del giardino di Villa Sirtori saranno previsti giochi, animazione e scherzetti per tutti i bambini ma anche musica e intrattenimento. Per tutta la serata, grazie alla partecipazione attiva dei Carabinieri in congedo, del gruppo Alpini, e delle asocizioni Isola della stupidera, Concertando e Chitarfisa, sarà allestito un punto ristoro attraverso il quale degustare ottimi dolci, popcorn e vin brulè. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Paderno d'Adda

Tutti in maschera a Paderno martedì 31 ottobre 2023 per la ricchissima "Halloween night" promossa da Libringiro e Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Halloween a Pescate

Tra le feste più famose ciì senza dubbio la Halloweeen celebration organizzata dall'Associazione Papà di Pecate. La festa, in programma sabato 28 ottobre 2023 è stata "in forse" per questioni di sicurezza ma alla fine, per la gioia degli amanti della notte delle streghe, è stata confermata.

Perledo

Halloween al Castello di Vezio in programma sabato 28 ottobre 2023 dalle 15 alle 19 e domenica 29 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 14. Tantissime attività in uno scenario davvero suggestivo: dai giochi, alle letture, fino alla premiazione della maschera più paurosa e un finale con dolci e regali per tutti. Prenotazione online obbligatoria! Posti limitatissimi! (Info +39 3334485975).

Halloween a Primaluna

Halloween... bestiale a Primaluna domenica 29 ottobre 2023.

Halloween a Sirone

Una dolce notte di paura martedì 31 ottobre 2023 a Sirone.

Sirtori

Letture ma anche un dolcissimo laboratorio martedì 31 ottobre 2023 a Sirtori.

Halloween a Valmadrera

Martedì 31 ottobre 2023, alle 16.30 nella sala bambini della biblioteca ci saranno le letture animate di Halloween per bambini dai 3 ai 6 anni.

Valgreghentino

Un appuntamento deidicato ai più piccolo quello in programma a Valgreghentino martedì 31 ottobre 2023.

Halloween a Varenna

La zucca gicante, l'arco della felicità e non solo vi aspettano a Varenna per questo Halloween.

