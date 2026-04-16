Grande serata con Hervé Barmasse a DF Sport Specialist

Prosegue il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” da DF Sport Specialist con un’altra serata imperdibile che vedrà salire sul palco l’alpinista valdostano Hervé Barmasse.

L’evento è previsto mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 al negozio DF Sport Specialist di Bevera di Sirtori con un atleta, che non è solo un alpinista ma anche un autore di libri, protagonista di documentari, attraverso i quali racconta la montagna come esperienza di vita, introspezione e libertà.

Hervé Barmasse ospite a Bevera di Sirtori

“Oltre l’Orizzonte” è il titolo della serata in cui Barmasse racconterà il suo approccio alla montagna, fondato sull’etica e sulla ricerca dell’esplorazione autentica, lontana da ogni logica competitiva.

Hervé Barmasse è nato e cresciuto in Valtournenche ai piedi del Cervino, la “Gran Becca”.

Proviene da una famiglia in cui il mestiere di guida alpina si tramanda di padre in figlio da generazioni. Eppure, il suo incontro con l’alpinismo avviene solo dopo un anno di riabilitazione, conseguenza di un grave incidente in gara che interruppe quella che avrebbe potuto diventare una carriera professionistica. Fu il padre a riavvicinarlo alla montagna, portandolo sul Cervino. All’alba di una fredda mattina di ottobre affrontò così la sua prima salita sulla montagna di casa, un’esperienza che segnò profondamente il suo percorso futuro.

“Quel giorno sul Cervino, inconsapevolmente, avevo deciso quale sarebbe stato il mio futuro” così racconta Hervé Barmasse, che nella sua carriera ha realizzato importanti ascensioni in tutto il mondo, dalle Alpi all’Himalaya, aprendo nuove vie e affrontando pareti ancora inviolate. La serata è organizzata in collaborazione con Montura.