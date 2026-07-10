Lecco Talent Lab propone un incontro gratuito di formazione e orientamento per i giovani tra i 18 e i 35 anni

Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità giovanile e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico: sabato 11 luglio 2026 torna un nuovo appuntamento di Lecco Talent Lab, il percorso promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Comune di Abbadia Lariana e Comune di Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco e ArcheoLogistics.

Gestire un Bene FAI di montagna: il Mulino Gervasoni

L’incontro, dal titolo “Gestire un Bene FAI di montagna: il Mulino Gervasoni”, sarà dedicato alla scoperta diretta di un esempio virtuoso di gestione e valorizzazione di un bene storico.

Il ritrovo è previsto alle 10.00 direttamente al Mulino Gervasoni, a Baresi (frazione di Roncobello, Bergamo). Alle 10.30 prenderà il via la visita guidata e il momento formativo.

Il Mulino Gervasoni rappresenta una delle testimonianze più significative della cultura materiale delle Prealpi Orobiche: un mulino ancora funzionante risalente al XVII secolo, che nel tempo ha svolto anche le funzioni di forno, casera e bottega del fabbro. Un luogo che oggi racconta come la conservazione dei beni storici possa diventare anche strumento di valorizzazione territoriale.

Giovani, formazione e futuro

Il percorso “Giovani e Imprese – II edizione” è pensato per avvicinare i giovani tra i 18 e i 35 anni al mondo dell’imprenditorialità, con particolare attenzione al contesto del Pian dei Resinelli.

L’iniziativa è rivolta a:

studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori

studenti universitari

giovani disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative

Attraverso incontri formativi gratuiti ed esperienze dirette sul territorio, il progetto mira a far conoscere modelli concreti di impresa legati alla montagna e alla sostenibilità.

Prossimi appuntamenti

Il prossimo incontro è già fissato per settembre e sarà dedicato al tema “La cultura in montagna – I beni del FAI nei luoghi montani del Nord Italia”, con intervento di Giuliano Galli del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che approfondirà i temi della gestione sostenibile e della valorizzazione dei beni culturali e naturalistici.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria tramite modulo online:

Modulo di iscrizione

Un’opportunità pensata per chi desidera costruire il proprio futuro professionale in contesti legati al territorio, alla cultura e alla montagna, tra formazione, esperienza diretta e confronto con realtà già attive sul campo.