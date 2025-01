Ha inizio oggi, 17 gennaio 2025, la tredicesima edizione del Festival de la Cazoeula, un evento che quest'anno si presenta con diverse novità sia nella forma che nei contenuti. Nato a Cantù nel 2012, il Festival era inizialmente dedicato alla ricetta tradizionale e al nome (rigorosamente con la "z") tipici della cultura locale canturina. Con il passare degli anni, però, l'evento si è ampliato, includendo un numero crescente di ristoranti, fino a raggiungere l'importante traguardo di 44 partecipanti provenienti da cinque province della Lombardia nord-occidentale. Questo sviluppo ha portato gli organizzatori a modificare, a partire da quest'anno, il nome e il regolamento, per includere le varianti linguistiche e culinarie presenti nei diversi territori coinvolti.

Festival de la Cazoeula, si parte: ecco i lecchesi in gara

Da quest’anno, il Festival prende il nome di “Festival de la Cazoeula/Cassoeula”, e i ristoranti partecipanti proporranno il piatto secondo le tradizioni del proprio territorio. Ciò significa che la ricetta potrà essere più o meno brodosa, con o senza verzino, con diverse quantità di salsa di pomodoro, e arricchita o meno con codino, musetto, piedino e orecchio. Per l’edizione 2025, i 44 ristoranti coinvolti sono distribuiti principalmente nella provincia di Como (29 ristoranti, tra cui 9 a Cantù e 2 nella città di Como). A questi si aggiungono 8 ristoranti della provincia di Lecco, 5 della provincia di Monza, e per la prima volta, un ristorante ciascuno dalle province di Varese e Milano.

Ecco quindi i ristoranti lecchesi in gara:

GranoZero Corso Promessi Sposi 14, Lecco Il Camino via Provinciale 33, Ballabio Dal Tusett, via Piani Resinelli, 51, Ballabio L'angolo del Bacco, Piazza della Repubblica 12, Dolzago

La Costa – Galbusera Nera Via Galbusera Nera 2, Rovagnate, La Valletta Brianza Trattoria Maurizi Via Volta, 23 Nibionno Lecco (già vincitore del titolo) Brau Via Nazionale 95 Calco Ristorante Roma Via Roma, 17, Casatenovo Lecco CLICCA QUI PER I RISTORANTI DI COMO, MONZA, MILANO

La selezione del vincitore avverrà attraverso tre modalità: il voto della giuria popolare, il giudizio di una giuria tecnica, e il verdetto finale del “Conclave della Cazoeula”. In quest’ultima fase, tutti gli chef dei ristoranti partecipanti si riuniranno per esprimere insieme il loro insindacabile parere. Dal 17 gennaio al 28 febbraio, chiunque potrà visitare uno dei ristoranti aderenti e votare la propria versione preferita del piatto. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: www.festivaldelacazoeula.it.