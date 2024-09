I giovani e talentuosi chefs Lorenzo e Giorgio Ferrari, gli esperti di Florapiu e le guardie ecologiche del Parco del Curone e di Montevecchia. Sono questi i tre workshop, le tre bellissime opportunità che l’Associazione Fabio Sassi metterà a disposizione di tutti coloro che parteciperanno domenica prossima, 15 settembre 2024, dalle 17, alla Domenica Solidale al Castello a Cernusco Lombardone.

Domenica solidale al Castello con i talentuosi chefs Lorenzo e Giorgio Ferrari

Lorenzo e Giorgio Ferrari, dopo numerose esperienze in Italia e all’estero in diversi ristoranti stellati, da poco più di un anno sono i grandi protagonisti del rinomato ristorante Porticciolo di Lecco, aperto dalla società Welcome guidata dall’imprenditore Marco Galbiati insieme a un gruppo di amici brianzoli e lecchesi. I due fratelli spiegheranno alle persone come si prepara un finger food ideale per introdurre la cena.

Gli esperti di Florapiu di Robbiate - una straordinaria è apprezzata attività che si occupa di addobbi floreali per matrimoni e cerimonie - organizzeranno un laboratorio sull’arte dei fiori e mostreranno alle persone interessate come creare bellissime composizione floreali adatte a ogni stagione per sorprendere ospiti ma anche la propria famiglia.

Le guardie ecologiche invece ci guideranno alla scoperta di quel gioiello del Parco del Curone che tutti ci invidiano, accompagnando i presenti in un’esplorazione dell’area protetta offrendo una preziosa occasione per scoprire le meraviglie naturali della nostra Brianza. Tra i tanti protagonisti della Domenica Solidale al Castello ci saranno anche alcuni soci della Viticultori Italiani della Valletta la cooperativa che raggruppa oltre 20 aziende del territorio. Ca va sans dire ad allietare la cena saranno i loro vini, alcuni dei quali hanno già conquistato le guide specializzate.