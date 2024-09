Una domenica solidale imperdibile, un giorno all’insegna di cuore e cultura. E’ questa la proposta dell’Associazione Fabio Sassi in programma domenica 15 settembre 2024 nella suggestiva location del Castello di Cernusco Lombardone. La giornata inizierà alle 17 con tre workshop e la mostra di pittura dell’artista Gaetano Orazio le cui opere uniscono memoria e natura, creando una sinergia tra pittura e poesia che invita alla riflessione. Nel mezzo non mancherà un intrattenimento musicale con la Swing Faces, che farà rivivere l’epoca d’oro dello swing con un tocco di jazz. Alle 20 è prevista la cena - curata dalla Casa dei Sapori - durante la quale verrà promossa un’asta benefica delle opere di Gaetano Orazio guidata dal comico Sergio Sironi, comico e conduttore di Radio NumberOne, che arricchirà la serata con la sua energia, il suo entusiasmo e la sua simpatia; il ricavato sarà destinato all’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Una domenica solidale al Castello

«Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per riunire la comunità in un contesto di grande bellezza e storia, come il Castello di Cernusco - commenta Giancarlo Ferrario, presidente dell’Associazione Fabio Sassi - Siamo entusiasti di poter offrire una giornata ricca di cultura e intrattenimento a sostegno dell’Hospice Il Nespolo. Confidiamo in una larga partecipazione anche per contribuire a una causa che tocca profondamente tutti noi».

«Sarà un’opportunità unica, ricca di tanti momenti di cultura e di solidarietà - aggiunge Marisa Corradini, vice presidente dell’associazione meratese - L’obiettivo non è solo quello di raccogliere fondi vitali, ma sarà anche un’importante occasione per far conoscere la Fabio Sassi e il prezioso lavoro che svolge sul territorio. La cena conclusiva e l'asta benefica sono momenti centrali e speriamo che tutti si uniscano a noi per contribuire a una causa così significativa. Il sostegno alla nostra associazione è fondamentale per continuare a offrire assistenza di qualità ai nostri pazienti e alle loro famiglie».

L’Associazione Fabio Sassi esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari che stanno lavorando per organizzare questo appuntamento e ai partner che hanno contributo: la proprietà del Castello di Cernusco che ha messo a disposizione ancora una volta la straordinaria location, Fonte San’Antonio (l’acqua oligominerale che nasce nel cuore delle Alpi italiane), i Viticultori Lariani (cooperativa nata nel 2018 dalla volontà di alcune aziende di condividere i processi di vinificazione per l’ottenimento di vini di qualità) e la Casa dei Sapori di Calco, fondata nel 1995 da Edilio Scola e oggi diventata un punto di riferimento nel catering per grandi eventi a Milano e in Lombardia. Un ringraziamento anche al Gruppo Alpini di Cernusco e a Florapiu.

La partecipazione prevede un costo di 60 euro. E’ indispensabile prenotarsi chiamando la segreteria (tel. 039.9900871) o Marisa (cell. 333.9084258) o via mail a tesoreria@fabiosassi.it