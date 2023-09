Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend? Ecco gli eventi di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 da segnare nel calendario

Cosa fare a Lecco, il capoluogo di provincia

Sul lungolago da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 in programma la mostra mercato itinerante "Regioni d’Europa": tre giorni dedicati all’esplorazione culinaria e alla scoperta dell’artigianato locale. Clicca qui per scoprire tutto.

Prosegue sino a domenica sesta edizione del Festival Treccani della lingua italiana #leparolevalgono. Il Festival, nasce come appuntamento annuale in cui comunicare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del nostro Paese. Qui il programma giorno per giorno.

Sabato 23 settembre alle 21 l'auditorium del centro civico Sandro Pertini di via dell'Eremo 28 apre le porte alla città con uno spettacolo teatrale, evento conclusivo della giornata Germanedo al centro. La sala polifunzionale vedrà infatti la messa in scena di "Quello che non sono", la prima produzione originale di Loop Teatro, compagnia teatrale milanese indipendente fondata da Alessandro Guetta, Sara Vitrani e Nicholas De Alcubierre. La data di Lecco segue la tappa di Milano (febbraio) e Roma (luglio). Qui i dettagli.

Domenica 24 settembre Lecco Outdoor Day al Parco Addio Monti. Dalle 9 alle 17 gli appassionati di sport e attività outdoor potranno scoprire e vivere il territorio lecchese al Lecco Outdoor Day, una giornata aperta a tutti e dedicata alle esperienze all’aria aperta con alcuni operatori turistici del territorio. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Airuno

La "Festa del paèes" di Airuno propone tantissimi eventi fino a domenica 24 settembre 22024: ecco cosa non dovete perdervi:

Brivio

Fede, tradizione, ma anche convivilità e divertimento trovano spazio nel ricchissimo calendario della Festa di Brivio in programma sabato 23 e domenica 24 settembre 2023.

Sempre in paese da non perdere domenica 24 settembre il Mercatino dell'artigianato che viene allestito sul lungofiume

Calolziocorte

In occasione dell’80esimo anniversario del sacrificio di Salvo D’acquisto domenica 24 settembre 2024 Corteo in via Galli, via Locatelli e Corso Dante dei Carabinieri in congedo.

Ello

Deep Space Lecco organizza sabato 23 settembre 2023 alle 21 una serata al campo sportivo di Ello per osservare stelle e pianeti. Per partecipare dovrà essere versata la quota di 7 euro attraverso pagamento PagoPa, dopo aver compilato il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Comune di Ello.

Sempre sabato 23 2023 in paese sono in programma anche due concerti:

Galbiate

L’Anpi di Galbiate invita a partecipare all’evento «8 settembre 1943, l’Italia di fronte al bivio della storia» che si terrà sabato 23 settembre 2023 all’Auditorium in piazza Golfari, alle 16 in occasione dell’ottantesimo anniversario dall’armistizio di Cassibile, firmato con gli Alleati anglo-americani della seconda guerra mondiale. L’evento vedrà la partecipazione di Davide Conti, storico e consulente dell’archivio storico del Senato e delle procure di Brescia e Bologna.

Lierna

“LiernArte” è questo il titolo della manifestazione che dà il via alla prima estemporanea di pittura al castello di Lierna in programma per sabato 23 settembre 2024. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Artistico Cassanese, prenderà il via alle 9, con la timbratura dei supporti e l’iscrizione degli artisti che si chiuderanno alle 11.30. Quindi, via ai lavori fino alle 17.30 con la consegna delle opere e la valutazione della giuria di esperti. Alle 19 le premiazioni seguite da un rinfresco. La prima edizione di “LiernArte” si concluderà con la proiezione di una slideshow intitolata “Dai ghiacciai alla Riva Bianca” del fotografo Alberto Locatelli.

Mandello

Tre giorni di festa a Mandello con il Motor street Food evento firmato Pirate troop Eventi:

Merate

Nell'ambito di Ville aperte in Brianza: tante esperienze a Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi sabato 23 e domenica 24 settembre a Merate. Qui i dettagli.

Oggiono

Sabato 23 settembre 2023 alle 19 in Villa Sironi concerto organizzato da Kubeart con il patrocinio del Comune di Oggiono. La manifestazione inizierà con l’esibizione di Andromaca, a seguire invece Paolo Dellapiana con esposizione delle opere di street art di Phall.

Valmadrera

Domenica 24 settembre 2023 riparte il Mercatino delle pulci nel piazzale del Mercato di Valmadrera in via Molini, con ingresso gratuito e servizio bar attivo! Qui tutte le informazioni.

Varenna

Da non perdere sabato 23 settembre 203 il concerto per violino e pianoforte:

Domenica 24 settembre 2023 torna la passeggiata gastronomica alla scoperta di Villa Monastero e Villa Cipressi, Giardini di Olivedo e Castello di Vezio. Il ricavato dell’evento, giunto quest'anno alla 22esima edizione, sarà destinato all’acquisto di cani guida per soggetti non vedenti. Qui i dettagli.

Giornate europee del patrimonio 2023 a Villa Monastero 23 e il 24 settembre 2023. Il tema di quest’anno in Italia è Patrimonio in vita riprendendo lo slogan europeo Living Heritage che invita a riflettere sul patrimonio culturale immateriale inteso come sinonimo di patrimonio “vivo”. Ecco il programma alla perla del Lago.

Valsassina

Giornate europee del patrimonio 2023: visite guidate in 5 chiese della Valsassina sabato 253 settembre 2023. Si inizia alle 9 dalla chiesa di Sant’Alessandro a Barzio, alle 11 appuntamento a San Giorgio di Cremeno, nel pomeriggio si riprende da Sant’Eusebio di Pasturo (alle 15), poi a Moggio in San Francesco d’Assisi (alle 16.30) per concludere alle 18 con Santa Maria Nascente di Maggio. La partecipazione è gratuita e non necessita di iscrizione. Qui tutte le informazioni.

Il Country Festival incontra la Fiera, tre giorni eventi in Valle da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 a Prato Buscante , nell'area dove si incontrano i territori di Barzio e Pasturo. Nel ricco programma previsti momenti di intrattenimento musicale, dimostrazioni di caseificazione e cucina, gare di sfalcio, mungitura, carrozze e cani pastore, balli e musica country. Qui tutto il programma dettagliato.

Vercurago

Sabato 23 settembre 20253 torna la Corsa a coppie dell’Innominato a Vercurago. Qui tutte le informazioni, il regolamento, il percorso.

