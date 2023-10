Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi del 7 - 8 ottobre 2023

06Sua maestà la castagna, il re dei piatti autunnali ovvero il fungo, ma anche il foliage e un vero e proprio tuffo nei Promessi sposi. Sono questi alcuni dei protagonisti del weekend lecchese. Ecco i nostri consigli per sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 in città e in provincia.

Lecco

La storia della Resistenza partigiana sul monte Resegone raccontata attraverso gli occhi di chi, a Lecco, quella storia l’ha vissuta. Questo è "Erna 1943: racconto partigiano", lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 07 ottobre 2023 alle 11 al Rifugio Marchett, località Piani d'Erna di Lecco. Qui i dettagli.

Sabato 7 ottobre ottobre 2023 al palnetraio civico si terrà "Scienza per supereroi", evento nel quale, prendendo spunto da personaggi amati dal pubblico, si andrà alla scoperta delle leggi della fisica attraverso diversi esperimenti. Gli eventi prevedono l'ingresso al costo ridotto di 4 euro o intero di 6 euro. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito deepspace.it.

Sabato 7 ottobre 2023 alle 15 lo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo 28, in occasione della festa dei nonni, apre le porte allo spettacolo teatrale "Dalle stalle alle stelle", messo in scena dalla compagnia teatro amatoriale "Teatro in sala" di Calolziocorte e organizzato da Il GIglio del Comune di Lecco, in collaborazione con Associazione ADA e Spazio Invito.

Alla scoperta della Cima del Resegone: sabato 7 ottobre 2023 alle 9 escursione passando per il passo del Giuff, la sorgente delle Forbesette, il colle di Brumano fino alla vetta del Resegone: vedremo come cambia la vegetazione in base alla quota e quali animali possiamo trovare in quota e come vivono. Qui tutte le informazioni.

Sempre sabato 7 ottobre 2023, ma alle 14.45 visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con i suoi monumenti e sculture che arricchiscono piazze e lungolago. Al termine dell’itinerario saliremo i 400 gradini del campanile della basilica di San Nicolò per guardare dall’alto la città e il lago, abbracciati dalle montagne circostanti. Qui tutte le informazioni.

Siete appassionati di corpi celesti? Amate passare del tempo osservando tutto ciò che di spettacolare il cielo ci riserva? Non potete assolutamente mancare all’appuntamento con Startrekking ai Resinelli ai piani resinelli sabato 7 ottobre 2023 alle 17.30. Qui tutte le informazioni.

Ancora ai Resi, ma domenica 8 ottobre 2023, è in programma Foliage ai Piani Resinelli. Itinerario semplice, molto rilassante e alla portata di tutti. La guida, durante il percorso, tracconterà aneddoti interessanti sulla storia locale di una delle destinazioni più amate della Valsassina. Qui tutte le informazioni.

La rassegn a Lecco città dei Promessi Sposi propone tanti appuntamenti questo fine settimana

Sabato 7 ottobre

Lungolago di Lecco, imbarco Taxi Boat | ore 9.30, 10.30, 11.30 Partecipazione gratuita | Prenotazione obbligatoria Manzoni POP 2.0: come avvicinare i giovani a un capolavoro della letteratura

Villa Manzoni | ore 11.00 Partecipazione gratuita Dalla foce del Gerenzone alla foce del Bione, sulle tracce di Manzoni

Visita guidata | Partenza da Piazza A. Stoppani | ore 14.30 Partecipazione gratuita | Prenotazione obbligatoria Locanda Manzoni

Domenica 8 ottobre

Breakfast in Villa

Villa Manzoni | ore 9.00 Partecipazione gratuita | Prenotazione obbligatoria La Ventisettana con la dedica autografa di Alessandro Manzoni a Ernesta Bisi - La Donazione Barzanò al Museo Manzoniano di Lecco

Villa Manzoni | ore 10.00 Partecipazione gratuita Tea time in Villa - Il salotto di Lisander e Teresin

Villa Manzoni | ore 16.00 Quota di partecipazione €8 | Prenotazione obbligatoria Canta/Storia - Incontro con Tullio Solenghi

Annone

Ritorna l’immancabile gara canora di musica leggera CantAido, prevista al salone dell’oratorio di Annone Brianza per questo sabato 7 ottobre 2023, a partire dalle 20.45. Arrivata alla sua 19esima edizione, la gara di canto e di spettacolo permette non solo al gruppo Aido - impegnato ormai da 50 anni nella campagna di sensibilizzazione del dono - di diffondere la propria voce, ma anche ai cittadini di esprimere i propri talenti e passioni in una serata che, da sempre, sa di comunità e condivisione.

Bellano

Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano : l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e che accompagnano i partecipanti – oltre 15.000 ogni anno – sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità, custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese. In ogni borgo, una volta risolti gli indizi, verrà offerto a tutti un dono del territorio. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, adulti e bambini, ma i posti sono limitati. Per partecipare basta iscrivere la propria squadra sul sito Domenica 8 ottobre 2023 torna la: l’iniziativa che invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione e che accompagnano i partecipanti – oltre 15.000 ogni anno – sulle tracce di storie, persone, monumenti e piccole curiosità, custodite nei luoghi meno noti del nostro Paese. In ogni borgo, una volta risolti gli indizi, verrà offerto a tutti un dono del territorio. La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, adulti e bambini, ma i posti sono limitati. Per partecipare basta iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it e fare una donazione a importo libero, che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano così da permettergli di continuare la sua missione: prendersi cura dei piccoli centri nelle aree interne del nostro Paese, impegnandosi nella loro valorizzazione e accompagnandoli nel processo di rigenerazione.

Calco

Domenica 8 ottobre 2023 nella siggestiva frazione di Arlate di Calco è in programma la manifestazione C'era una volta... giochi, sapori e mestieri.

Calolziocorte

Cai in festa per i 60 anni della Ferrata del Centenario. Domenica 8 ottobre 2023 al Baitello Giacomo Ghislandi, al Passo del Fò verrà il 60esimo anniversario della realizzazione della Ferrata del Centenario al Resegone, aperta il 13 ottobre 1963. Il Cai vuole facilitare la partecipazione alla festa anche ai soci più anziani, predisponendo la possibilità di utilizzare l’elicottero dalle 9 alle 10 per la salita e dalle 15 alle 16 per la discesa. Il servizio sarà organizzato al raggiungimento di almeno trenta adesioni. Per l’adesione al servizio elicottero si può contattare il presidente del Cai Giuseppe Rocchi oppure telefonare alla sede Cai al martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30. (0341 504329) o ancora inviare una mail a calolziocorte@cai.it.

Civate

"Tressé Market" è il titolo dell’evento che si terrà domenica 8 ottobre 2023 , dalle 10.00 alle 21.00, presso il centro sportivo in via Baselone. Sarà un’intera giornata dedicata a riscoprire il valore dell’artigianato, riuso e second hand, accompagnati da workshop, musica e divertimento. Con il patrocinio del Comune di Civate.

Colico

Castagnata alpina: Autunno è sinonimo di castagna! Domenica 08 ottobre 2023, in Piazza Garibaldi a Colico torna la Castagnata Alpina. Appuntamento in piazza alle ore 11 per gustare tutti insieme delle ottime castagne! Per sostenere i progetti di solidarietà A.N.A. a disposizione panettoni e pandori in bellissime confezioni regalo.

Erve

Sagra della castagna: appuntamento da non perdere domenica 8 ottobre 2023.domenica 8 ottobre 2023.Per tutta la giornata a disposizione dei visitatori saranno allestiti gli immancabili mercatini gastronomici, dell’hobbistica e dell’artigianato e, a partire dalle 12.30 sarà possibile degustare e godere dei manicaretti preparati per l’occasione dai volontari della festa, tra cui la vellutata di zucca e porri, la pasta al forno con castagne e salsiccia, lo spezzatino con i funghi ma anche cassoeula a volontà e altri piatti, tutti serviti con l’immancabile polenta della Valle San Martino, tutto esclusivamente all’insegna di sua maestà, la castagna. Qui tutti i dettagli.

Mandello

Un altro momento speciale dedicato al gioiello della chiesa romanica di San Giorgio sempre allo scopo di raccogliere fondi per il restauro degli affreschi . L'assessorato cultura e istruzione del Comune di Mandello del Lario in collaborazione con la Parrocchia S.Antonio Crebbio e il prof. Maurizio Albo ha organizzato per sabato 7 ottobre 2023 un Concerto d'arpa alla chiesa di San Giorgio con l'arpista Valerio Lisci. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Mozart, Handel, Faurè, Posse e Lisci. Al termine è prevista, per chi lo desidererà, la visita guidata alla chiesa condotta dal prof. Roberto Pozzi.

Merate

Per tutto il week end torna lo street food a Merate, con la terza edizione dell'amatissimo evento organizzato da Pro Loco "Cibo di strada da tutto il mondo". Clicca qui per informazioni-

Domenica 8 ottobre 2023 tutti in piazza Italia dipingere il marciapiede.

Missaglia

Sabato 7 e domenica 8 ottobre si terrà l’ottava edizione della Mostra Mercato all’ex convento di Santa Maria della Misericordia, con un ricco programma di workshop, eventi musicali e appuntamenti gastronomici. Qui il programma nel dettaglio.

Moggio

Torna puntuale, all'inizio di ottobre e dell'autunno, per la ventesima volta tra le vie di Moggio, la manifestazione Profumi & sapori d'autunno che si svolgerà nelfine settimana. Qui il programma.

Monte Marenzo

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2029 torna l'attesissima Mostra del fungo giunta alla 29° edizione. L’evento si articolerà in due giornate, che vedranno tante attività per tutti i gusti e tutte le età: camminate nel bosco, installazioni artistiche, momenti di gioco e aggregazione, giochi, letture animate e laboratori artistici per bambini, canti popolari e naturalmente… tanto buon cibo! Qui tutte le informazioni.

Olginate

Sabato, 7 ottobre 2023, alle 16 (apertura fino alle 20) nell’ambito della più ampia manifestazione "Un luogo dopo l’altro" a cura del Distretto culturale del Barro, verrà inagurata l’esposizione d’arte contemporanea "Cara/Pace", allestita alla chiesa conventuale di Santa Maria La Vite a Olginate. Qui i dettagli.

Perledo

Domenica 8 ottobre 2023 Pro Loco Perledo parteciperà alla VII edizione di Urban Nature organizzata dal WWF. Sarà possibile, acquistando una felce, contribuire alla creazione di oasi naturali, dentro e fuori gli ospedali pediatrici, per creare delle proprie aree verdi per i piccoli pazienti. I volontari della Pro Loco vi aspettano, domenica mattina 8 ottobre a partire dalle 10 a Perledo, in piazza Unione Europea e davanti alla chiesa di San Martino. Per non rischiare di restare senza, se qualcuno volesse prenotare una felce, è possibile rivolgersi al numero di telefono 366 478 4586 o scrivere una mail all'indirizzo info@ prolocoperledo.it.

Valgreghentino

Valgreghentino tra sentieri e sapori: grande appuntamento domenica 8 ottobre 2023 con la passeggiata gastronomica.

Varenna

Per il ventunesimo appuntamento di Lake Como Varenna Festival (IV edizione) è in programma il Concerto di pianoforte a 4 mani con Davide Valluzzi e Lucia Veneziani sabato 7 ottobre 2023 nella chiesa S. Giovanni alle 21. L'ingresso è libero e le musiche sono di Vivaldi, Mozart, Saint-Saens, Poulenc, Ravel e Liszt.

Domenica 8 ottobre Villa Monastero di Varenna ospiterà una giornata interamente dedicata agli scacchi con l’iniziativa La Villa degli scacchi, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco. La giornata sarà dedicata a ragazzi, educatori e genitori con approfondimenti sul tema degli scacchi, gioco libero per esperti e principianti, lezioni e torneo giovanile a squadre. Clicca qui per il programma.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per tutti gli eventi di sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 in Lombardia.