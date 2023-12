Cosa fare a Lecco e provincia nel weekend: gli eventi dall'8 al 10 dicembre 2023. Si entra ormai nel vivo dei festeggiamenti natalizi. Addobbi, alberi e presepi sono pronti e la voglia di mercatini, cioccolata calda e primi regali si fa sentire. A Lecco e in provincia sono tanti eventi per che renderanno speciale il fin settimana. Eccone alcuni da segnare sul calendario.

Cosa fare a Lecco

Tante le occasioni di svago in città: dalla pista di pattinaggio ai mercatini sul lungolago, dalla meraviglia delle Luci su Lecco alla possibilità di vistare la mostra Capolavoro per Lecco allessita a Palazzo delle Paure o quella dei presepi a Villa Manzoni .

Non solo ma sabato 9 dicembre 2023 si potrà compiere viaggio alla scoperta di Lecco e i suoi alpinisti. Tutti conoscono i Ragni di Lecco e il fatto che gli alpinisti lecchesi hanno scritto pagine importanti nella storia della conquista delle cime e delle pareti. Pochi però sanno che la città di Lecco, con le sue pareti rocciose a portata di mano e le industrie metallurgiche che garantivano un posto di lavoro, ha consentito e segnato una svolta nell’approccio alle grandi imprese alpinistiche e allo spirito con il quale queste imprese venivano pianificate ed affrontate. Partendo dall’esperienza di Antonio Stoppani fino all’apertura delle falesie più recenti, il tour qui proposto consentirà di fare un excursus sul mondo della montagna lecchese e terminerà con la visita all’Osservatorio Alpinistico, che la città di Lecco ha voluto dedicare a tutti i suoi grandi alpinisti. Qui tutti i dettagli

Domenica 10 dicembre a Palazzo Belgiojoso Visita guidata “Dopo la Resistenza una Costituzione per i diritti” L‘intervento avrà come obiettivo quello di rispondere alla domanda: come la Resistenza ha preparato il terreno all‘elaborazione della Carta Costituzionale? Ingresso gratuito |Adulti e studenti della scuola secondaria di II grado | Prenotazione obbligatoria: educazione.musei@comune.lecco.it

Barzanò

Da non perdere il laboratorio per famiglie in programma sabato 9 dicembre 2023 a Barzanò.

Barzio

Natale in bicicletta al museo della Fornace. Dopo il successo a Gravedona ed Uniti dove il campione di ciclismo Claudio Chiappucci ha inaugurato il primo dei tre eventi che raccontano il grande progetto del nuovo comprensorio delle ciclovie dell’alto lago di Como e l’open day a Bellano per la visita della nuova Cà del Diavol all’orrido, si conclude a Barzio tra l’8, il 9 e l’11 dicembre con una intera rassegna tutta dedicata alle due ruote. Qui tutti i dettagli.

Bellano

Magic Christmas Lights - Candy Edition

A Bellano, tanti appuntamenti sabato 9 dicembre. Dalle 10.30 nelle frazioni e in paese i Campanari di Bergamo; dalle 14:30 in Piazza T. Grossi - Spettacolo di magia e giocoleria con elfo Minstix Pepper; dalle 15 all'Eliporto - Giri turistici in elicottero; alle 16.15 Piazza T. Grossi - Porta la tua letterina. La letterina volerà direttamente al Polo Nord da Babbo Natale! A seguire frittelle, vin brulè, the e zucchero filato per tutti!

Calolziocorte

L'8 dicembre si aspetta il Natale in Oratorio a Sala

Domenica 10 dicembre doppio appuntamento con la Corsa dei Babbi Natale e la Festa di Santa Lucia.

Attiva la pista di pattinaggio in piazza fino al 6 gennaio a Calolziocorte e il sabato pomeriggio c'è anche il trenino turistico per le vie della città con partenza dalla sede della Pro Loco in via Fratelli Calvi (Offerta libera per gli adulti e gratis per i bambini).

Casargo

Con dicembre e l'avvicinarsi al periodo delle feste si intensificano eventi ed appuntamenti a tema che tanto piacciono ai bambini e anche a molti adulti, così tra i più piccoli cresce l'attesa per l'appuntamento con Babbo Natale che proprio in questi giorni, attraverso il suo entourage di renne ed elfi, ha confermato la sua presenza a Casargo al Parco delle Chiuse, per sabato pomeriggio- 9 dicembre- quando riceverà direttamente dalle manine dei suoi numerosi piccoli fan le letterine.

Un appuntamento quello di sabato che, dopo il successo delle scorse edizioni, viene riproposto e nuovamente vede la partecipazione delle tre Amministrazioni comunali di Casargo, Margno e Crandola e delle rispettive pro loco che si daranno da fare per offrire a bimbi e famiglie un pomeriggio di festa. Nell'occasione sarà aperta la casetta al parco delle Chiuse, così come sapientemente addobbata dai volontari che anche quest'anno si sono impegnati per ricreare la dimora perfetta per Santa Claus. Per i ritardatari o eventuali ripensamenti resterà attiva sino a Natale la speciale cassetta postale con destinazione diretta, ovviamente, Lapponia. Mentre l’accensione dell’albero di Natale, posto sul sagrato della Chiesa di San Bernardino, avverrà domenica 10 dicembre, dopo la Santa Messa delle 18.00.

Casatenovo

Dovete comprare i regali di Natale? Tante idee al mercatino di Casatenovo dell'8 dicembre.

Civate

Giorno dellìImmacolata dedicato ai Mecatini

Sabato 9 dicembre alle 19 nella chiesa parrocchiale si terrà il Concerto d'Organo con l'organista/maestro Luciano Zecca. In collaborazione con il Comune di Civate, il Fondo della Comunità di Civate e la parrocchia.

Costa Msanaga

Veerdì 8 dicembre 2023 alle 17 apertura villaggio di Natale, accensione dei proiettori e mostra dei disegni del concorso di Natale.

Cremella

E’ tornata la Festa di Pomm. Si terrà infatti venerdì 8 dicembre la tradizionale Festa di Pomm organizzata dalla Pro loco di Cremella in collaborazione con il Comune, il Gruppo Alpini, l’Als, l’Avis e la Parrocchia, che quest’anno presenta un programma ricco di eventi. Si parte alle 8 con la Magnus Cursus Pomi, la manifestazione podistica non competitiva con partenza da piazza della Chiesa, per poi proseguire con la distribuzione delle mele benauguranti alle famiglie di Cremella e la mostra di presepi artigianali nella sala consiliare, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Alle 11 verrà celebrata la Messa in chiesa, mentre dallo stesso orario si potrà acquistare la trippa d’asporto preparata dal Gruppo Alpini. Nel pomeriggio diversi laboratori natalizi, con l’arrivo alle 16 degli zampognari. Per tutto il giorno saranno allestite in paese bancarelle di hobbisti e associazioni.

Dervio

"CamminanDervio", inizialmente prevista l'8 dicembre, è stata rinviata a domenica 10 dicembre. Ritrovo in piazza del Comune alle 14.30. Da lì partirà la passeggiata fino a Corenno Plinio, con accensione luci e poi ritorno in paese con l'inaugurazione della casa di Babbo Natale.

Dolzago

Domenica 10 dicembre Magia del Natale a Dolzago: negozi aperti, prodotti natalizi, stand, musica e tanto altro (nona edizione).Appuntamento in via Corsica di fronte alla scuola primaria, dalle 9 alle 18. Dalle 16 alle 18 invece Babbo Natale in piazza della Repubblica.

Galbiate

Domenica 10 dicembre alle 10 Babbo Natale a Villa Vergano, evento organizzato dalla Pro Loco. in piazza della Chiesa di Villa Vergano. Allo stesso orario, ma all'Ostello del Monte Barro, mercatino natalizio di prodotti locali, decorazioni e idee regalo di riciclo (in collaborazione con Legambiente). Infine a Sala Al barro, alle 11 Vivi Sala, addobba l'albero I cittadini sono invitati ad addobbare l'albero di Natale della frazione. Dopo la S. Messa verranno appesi gli addobbi. Appuntamento in piazza della Chiesa.

La Valletta Brianza

Lierna

Inaugurazione della mostra di sculture in legno dell'artista "Giorso", dal 7 al 31 Dicembre 2023, e il 6 -7 Gennaio 2024 a Lierna in Frazione Sornico in via S.Michele, 11. Orario di apertura: dalle 14.30 alle 17.

Mandello

Altro weekend ricco di eventi a Mandello: un classico film natalizio al termine del quale Babbo Natale, seduto sulla sua magica slitta, ritirerà le letterine con i desideri dei bambini, l'attrazione “Bimbi in moto” e i laboratori offerti dai commercianti.

Sono 11 le attività che si sono prestate a dedicare tempo, idee e spazi a questa iniziativa che rappresenta la vera novità di quest'anno: i bambini avranno la possibilità di entrare nei negozi e realizzare un lavoretto natalizio che poi porteranno a casa. Al loro ritorno, in biblioteca, troveranno ad attenderli un piccolo dono e una merenda offerta grazie alla collaborazione col gruppo Alpini di Mandello del Lario.

Molteno

Sabato 9 dicembre 2023 L'Albero di Natale e altre storie, spettacolo di burattini della compagnia teatrale Il cerchio tondo e laboratorio “Lanterne di Natale" (ingresso gratuito con prenotazione). Sala Consiliare del Municipio, dalle 14.30 alle 17.30.

Oggiono

Sabato 9 arriva il "Concerto di Natale... e non solo" con Alice Montanelli e i suoi allievi. Appuntamento alle 21 all'auditorium della scuola media (via Vittorio Veneto) per inaugurare alla grande gli appuntamenti del fine settimana legati al Natale.

Domenica 10 apre il Mercato di Campagna Amica, in piazza Manzoni, con Coldiretti Como Lecco. Prodotti a km 0, musica natalizia, giochi di una volta, street food agricolo e laboratori per i bambini.

Olginate

Oliveto Lario

Robbiate

Classico e sempre emozionante concerto di Natale domenica 10 dicembre 2023 a Robbiate.

Sirtori

Si terranno nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre i mercatini natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale, che vedranno la presenza di ricchi banchetti di artigiani e prodotti locali e soprattutto il villaggio di Babbo Natale, con tutti i bambini che potranno parlare con lui, realizzare e imbustare le loro letterine e divertirsi con il magico mondo di Gonfiabilandia. Il villaggio sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 in entrambi i giorni e l’ingresso sarà gratuito. i

Valgreghentino

Valmadrera

Valvarrone

4 ^ edizione dei Mercatini di Natale in Cantina a Valvarrone, in località Introzzo. L'evento si terrà sabato 9 dicembre dalla 14 alle 20 e domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 18.

Vendrogno

Sabato 9 dicembre alle 14.30, laboratorio artistico per bambini e le loro famiglie per trascorrere qualche ora con i nonni presso la casa di riposo “La Madonnina” di Vendrogno. Dalle ore 14.30 verranno realizzati biglietti di auguri da donare ai nonni. Verrà a trovarci uno zampognaro che con le sue melodie ci accompagnerà in casa di riposo per lo scambio di auguri e una merenda insieme!

Isola e Valle San martino

Il 10 dicembrea Calusco, si aspetta Santa Lucia. L’Associazione Convento Francescano di Baccanello e l’omonima Contrada organizzano, infatti, una giornata all’insegna dei festeggiamenti e della convivialità. L’evento, che si svolgerà al Convento, avrà inizio alle 15 con lo spettacolo di burattini della compagnia «Baraca&Boratì», e continuerà alle 16 con laboratori gratuiti per bambini. Sarà attivo il servizio bar, con crepes, cioccolata e tanto altro. Sarà anche possibile imbucare la propria letterina nella casetta di Santa Lucia, oppure scriverla insieme.

Venerdì 1 dicembre è stato portato in Piazza del Giuramento a Pontida l'albero che verrà acceso venerdì 8 dicembre, in una festa organizzata dalla Pro Loco di Pontida in collaborazione con il Comune. Dalle 16 alle 18, in piazza frittelle e vin brulé accompagnati dalla musica natalizia. Ci sarà anche uno spettacolo dei burattini.

A Suisio arriva Santa Lucia! Domenica 10 dicembre dalle 11 alle 17, grandi e piccini potranno prendere parte ai festeggiamenti in onore della Santa, che sarà proprio l’ospite speciale della giornata; ricordatevi, quindi, di portare la vostra letterina. Durante la festa, si potrà anche fare il giro sugli asinelli, passeggiare tra le bancarelle natalizie e divertirsi con il truccabimbi. Non mancheranno, poi, musica, animazione e tante delizie da gustare, come caldarroste, pizzoccheri e frittelle. L’evento, che prenderà vita in via SS. Nazario e Celso, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Avis, i commercianti del centro, la Macelleria Teani e l’Oratorio.

Se volete fare un giro fuori zona invece cliccate qui per gli eventi di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 in Lombardia.