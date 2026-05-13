La Provincia di Lecco si avvia alla conclusione del progetto ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, che ha ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura, classificandosi al primo posto nella graduatoria.
Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Lecco in qualità di capofila, insieme ai partner Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e il Consorzio Brianteo di Villa Greppi.
“Ci avviamo alla conclusione di un lungo viaggio culturale che ha coinvolto 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna, anche attraverso tecnologie immersive e inclusive – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Un viaggio affascinante, che ci ha permesso di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale del nostro territorio; un’eredità preziosa resa possibile delle Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.
ConoSCIamo: ai Piani Resinelli l’ultima tappa della videoinstallazione immersiva sulla storia dello sci
Sabato 16 maggio 2026 alle 16.00, si terrà l’inaugurazione dell’ultima tappa della videoinstallazione immersiva relativa ai 125 anni di storia dello sci in Valsassina che approda ai Piani Resinelli, al Centro Servizi “Piero e Marco della Santa” (ex Albergo Rusconi), di proprietà della Comunità Montana Lario Orientale e della Valle San Martino, partner di progetto.
All’incontro parteciperanno il Presidente della Comunità Montana Antonio Rusconi, con l’Assessore al Turismo Riccardo Fasoli, e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio.
Rusconi sottolinea: “Si tratta di un’iniziativa molto importante e molto significativa per la nostra comunità montana, a partire dal titolo, che ci fa riflettere sull’importanza e sul dovere storico di conoscere e amare la montagna, di custodire fedelmente e con cura un patrimonio di imprese, valori e storie di vita che caratterizzano il nostro territorio”.
Interverranno Alberto Benini, autore dei pannelli a corollario della mostra, e Clara Paderno, che presenterà gli esiti del progetto ‘Tracce Olimpiche’, realizzato con la partecipazione di numerosi studenti dei comuni montani.
Il progetto si concluderà alla fine di giugno, ma le aperture sono state estese fino al 31 agosto per consentire ai visitatori di assistere alla videoinstallazione anche nel periodo estivo, con i seguenti orari di apertura: da sabato 16 maggio a lunedì 31 agosto (nei mesi di maggio, giugno e luglio nei weekend e festivi, ad agosto tutti i giorni) dalle 10.00 alle 16.00, con possibilità di aperture straordinarie per gruppi, da abbinare alla visita alle miniere (per informazioni scrivere a resinellimines@gmail.com).
Venerdì 29 maggio alle 21.00 al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’ultima conferenza a cura di Giacomo Camozzini, Ruggero Meles, Luca Rota e Fabio Bonaiti sul tema dello sci in Valcava, raccontata da filmati, immagini d’epoca e testimonianze dirette; ospiti Federico Pelizzari, atleta paralimpico vincitore di un argento a Milano Cortina 2026, e altri atleti.
Eventi nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco coinvolti nel progetto:
- da mercoledì 20 maggio a mercoledì 30 settembre i Piani Resinelli ospitano al Centro visitatori nel Parco Valentino il nuovo archivio digitale “Piani Resinelli d’inverno: storia di neve e sci”; sabato 20 giugno alle 21.00 in piazza della Chiesa si terrà la presentazione del libro “Due Vite. Slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone”; sabato 18 luglio si terrà una serata di interviste e proiezioni di filmati inediti con Ruggero Meles e Giacomo Camozzini dal titolo “Lo sci lombardo è nato qui: storie di neve ai Resinelli”
- da sabato 30 maggio a lunedì 31 agosto Villa Monastero di Varenna, il Muu di Vendrogno e lo Spazio dell’arte di via Plinio a Bellano ospitano la mostra congiunta “Vette incantate” in collaborazione con il BAC
- fino a domenica 31 maggio il Civico Museo della Seta Abegg di Garlate ospita la mostra “Un filo di… sport: la seta nell’abbigliamento sportivo del ‘900”
- venerdì 15 maggio alle 21.00 il Civico Museo Setificio Monti ospiterà nella sala civica don Gnocchi di Abbadia Lariana “Alfonsina Strada. La figlia del vento” – Lettura teatrale a cura degli attori di “Architetti delle parole”
- fino a domenica 28 giugno il Castello di Capiate a Olginate, ora in corso di restauro, apre al pubblico ogni seconda domenica del mese o solo su prenotazione scrivendo una mail a associazione@capiate.org
- fino a domenica 4 ottobre il Museo Ca’ Martí di Carenno ospita la mostra fotografica “C’era la neve – immagini e racconti”
- da sabato 11 luglio a domenica 18 ottobre il Museo del latte e della Muggiasca (MUU) ospita la mostra “Una montagna di sport”