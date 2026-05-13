Il progetto del Sistema Museale della provincia di Lecco, finanziato da Regione Lombardia per le Olimpiadi della Cultura, si avvia alla conclusione con eventi, mostre e incontri dedicati a sci e montagna fino a fine estate

ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco, che ha ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura, classificandosi al primo posto nella graduatoria. La Provincia di Lecco si avvia alla conclusione del progetto, che ha ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia nell’ambito del bando Olimpiadi della Cultura, classificandosi al primo posto nella graduatoria.

Il progetto è stato promosso dalla Provincia di Lecco in qualità di capofila, insieme ai partner Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino e il Consorzio Brianteo di Villa Greppi.

“Ci avviamo alla conclusione di un lungo viaggio culturale che ha coinvolto 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna, anche attraverso tecnologie immersive e inclusive – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Un viaggio affascinante, che ci ha permesso di promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale del nostro territorio; un’eredità preziosa resa possibile delle Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026”.

ConoSCIamo: ai Piani Resinelli l’ultima tappa della videoinstallazione immersiva sulla storia dello sci

Sabato 16 maggio 2026 alle 16.00, si terrà l’inaugurazione dell’ultima tappa della videoinstallazione immersiva relativa ai 125 anni di storia dello sci in Valsassina che approda ai Piani Resinelli, al Centro Servizi “Piero e Marco della Santa” (ex Albergo Rusconi), di proprietà della Comunità Montana Lario Orientale e della Valle San Martino, partner di progetto.

All’incontro parteciperanno il Presidente della Comunità Montana Antonio Rusconi, con l’Assessore al Turismo Riccardo Fasoli, e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio.

Rusconi sottolinea: “Si tratta di un’iniziativa molto importante e molto significativa per la nostra comunità montana, a partire dal titolo, che ci fa riflettere sull’importanza e sul dovere storico di conoscere e amare la montagna, di custodire fedelmente e con cura un patrimonio di imprese, valori e storie di vita che caratterizzano il nostro territorio”.

Interverranno Alberto Benini, autore dei pannelli a corollario della mostra, e Clara Paderno, che presenterà gli esiti del progetto ‘Tracce Olimpiche’, realizzato con la partecipazione di numerosi studenti dei comuni montani.

aperture sono state estese fino al 31 agosto per consentire ai visitatori di assistere alla videoinstallazione anche nel periodo estivo, con i seguenti orari di apertura: da sabato 16 maggio a lunedì 31 agosto (nei mesi di maggio, giugno e luglio nei weekend e festivi, ad agosto tutti i giorni) dalle 10.00 alle 16.00, con possibilità di aperture straordinarie per gruppi, da abbinare alla visita alle miniere (per informazioni scrivere a Il progetto si concluderà alla fine di giugno, ma lesono state esteseper consentire ai visitatori di assistere alla videoinstallazione anche nel periodo estivo, con i seguenti orari di apertura:(nei mesi di maggio, giugno e luglio nei weekend e festivi, ad agosto tutti i giorni), con possibilità di aperture straordinarie per gruppi, da abbinare alla visita alle miniere (per informazioni scrivere a resinellimines@gmail.com ).

Venerdì 29 maggio alle 21.00 al Monastero di Santa Maria del Lavello di Calolziocorte si terrà l’ultima conferenza a cura di Giacomo Camozzini, Ruggero Meles, Luca Rota e Fabio Bonaiti sul tema dello sci in Valcava, raccontata da filmati, immagini d’epoca e testimonianze dirette; ospiti Federico Pelizzari, atleta paralimpico vincitore di un argento a Milano Cortina 2026, e altri atleti.

Eventi nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco coinvolti nel progetto: