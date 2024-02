Carnevale: niente sfilate a Oggiono e Mandello. TUTTI GLI EVENTI DEL 10 E 11 FEBBRAIO

Il maltempo non perdona (ricordiamo che è in vigore un'allerta meteo di codice giallo) e rovina la festa di Carnevale in tanti paesi della provincia di Lecco.

Carnevale: niente sfilate a Oggiono e Mandello

L'evento forse più atteso del week end, il grande carnevale di Oggiono , non s'ha da fare. O per lo lo meno, la sfilata è rimandata a domenica 7 aprile 2024. "Sarà ancora più bello" assicurano gli organizzatori della Pro Loco. Niente sfilata nemmeno a Mandello dove però è confermata la festa di carnevale in piazza mercato dalle 15 animata dai ragazzi dell'oratorio. Annullato anche il Carnevale a Ello.

Ecco tutti gli eventi ufficialmente in programma: per molti, lo ribadiamo resta l'incognita del meteo.

Lecco

Parte il carnevalone lecchese con la consegna delle chiavi della città a Re Resegone, Regina Grigna e al gran ciambellano. In caso di pioggia le cerimonia avverrà nella sala conisliare di Palazzo Bovara alla presenza della Filarmonica di San Giovanni.

Casatenovo

Colico Laghetto

Galbiate

Garlate

Lierna

Mandello

Robbiate

Sirtori

Varenna

Gli eventi di Carnevale martedì 13 e mercoledì 14 febbraio

Vendrogno

Ballabio

Valmadrera

17 febbraio sfilata di Carnevale a Lecco ma non solo

Il Carnevalone di Lecco avrà il suo clou come detto il 17 febbraio 2024 con la sfilata dei carri e dei gruppi (qui tutti i dettagli) ma non è l'unico evento in programma

Bellano

Dervio

18 febbraio