Carnevale 2026 in provincia di Lecco: iniziano i festeggiamenti

È alle porte il periodo dell’anno prediletto dai bambini, ma apprezzato anche da adolescenti e adulti, dove l’unico pensiero è divertirsi. Domani, sabato 14 febbraio 2026 si parte con Mandello e domenica 15 febbraio si festeggia a Lecco, Casatenovo, Civate, Oggiono, Ballabio e Garlate. Ma gli appuntamenti sono solo all’inizio…

Carnevale 2026 in provincia di Lecco

Ecco tutti gli eventi imperdibili nei Comuni, elencati in ordine alfabetico. Se avete alti appuntamenti da segnalare scrivete a redazione@primalecco.it e aggiorneremo costantemente “l’agenda del divertimento”!

Annone

Grande attesa per la sfilata di venerdì 20 febbraio 2026.

Ballabio

Sarà una domenica all’insegna del colore e dell’allegria quella del 15 febbraio 2026 a Ballabio, grazie ai due appuntamenti dedicati al Carnevale in programma all’Oratorio San Lorenzo. Una giornata pensata per coinvolgere l’intera comunità, dai più piccoli ai ragazzi, fino alle famiglie, nel segno del gioco e della condivisione. Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, sarà dedicato alla tradizionale festa di Carnevale per bambini e famiglie. In programma laboratori creativi, giochi, dolci e frittelle, immancabili protagoniste della festa, per un pomeriggio di divertimento e spensieratezza. L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Oratorio, il Comune di Ballabio, l’associazione Il Pianeta dei Sogni e il gruppo NO Frost.

La festa proseguirà in serata con un momento pensato appositamente per i ragazzi delle scuole medie: dalle 18.30 alle 20 spazio al Carnevale con apericena, sempre all’Oratorio San Lorenzo. L’invito è quello di partecipare mascherati, con la possibilità per chi lo desidera di prendere parte a entrambe le iniziative, dal pomeriggio alla sera.

Calolziocorte – Sala

Calolziocorte quest’anno lancia la sfida alle maschere più belle! Sfilata a tema olimpiadi invernali il 21 febbraio 2026.

Casargo

Gli abitanti di Casargo, Crandola e Margno festeggiano insieme il 21 febbraio 2026.

Casatenovo

Anche a Casatenovo il tema è Olimpionico, sfilata domenica 15 febbraio 2026.

Civate

Gonfiabili dopo la sfilata a Civate domenica 15 febbraio 2026.

Dervio

L’appuntamento a Dervio sabato 21 febbraio 2026 include anche il trucca bimbi!

Galbiate

La data da segnare per non perdersi musica e majorettes a Galbiate è sabato 21 febbraio 2026.

Garlate

Garlate ospita le comunità di Olginate e Valgreghentino per festeggiare domenica 15 febbraio 2026.

Lecco

Come consuetudine torna il Carnevalone a Lecco, si festeggia dal 15 fino al 21 febbraio 2026. 6 giorni di pure svago in cui i regnanti Andrea Vigevano re Resegone, Giovanna Faccilongo regina Grigna, e Rudi Egli il gran Ciambellano, andranno in giro per la città per intrattenere la comunità ma soprattutto i bambini. La festa si concluderà con la sfilata e l’esibizione del gruppo musicale Cani Sciolti.

Mandello

L’Amministrazione Comunale di Mandello del Lario annuncia la sfilata di Carnevale sabato 14 febbraio alle 14.30 all’Oratorio del Sacro Cuore, punto di ritrovo e di partenza per la sfilata che poi proseguirà per via Nazario Sauro, via Cesare Battisti, piazza IV Novembre, via Dante e piazza Leonardo da Vinci. L’arrivo in piazza Leonardo da Vinci è previsto per le 15.00 dove si terrà lo spettacolo dei suonatori, trampolieri e giocolieri della Compagnia Spettacolo Senza Mura, a cura della Pro Loco di Mandello del Lario.

Oggiono

Ed ecco uno dei Carnevali più attesi: a Oggiono si va in scena il 15 febbraio 2026.

Olgiate Molgora

Ad Olgiate Molgora si sfila sabato 21 febbraio 2026.

Sirone

Infine nel comune di Sirone l’appuntamento è sabato 21 febbraio 2026.