Carnevale 2025 in provincia di Lecco: nel weekend al via feste e sfilate

Ci siamo, è ai blocchi di partenza il periodo più pazzo dell'anno, quello in cui tutto (o quasi) è lecito e che ha come parola d'ordine divertimento! Sta infatti per iniziare anche in provincia di Lecco il Carnevale 2025. Il clou degli eventi e delle manifestazioni sarà spalmato tra il primo e l'8 marzo, ma già questa domenica, 23 febbraio 2025, sono in calendario i primi appuntamenti ad Abbadia Lariana e Colico Villatico.

Carnevale 2025 in provincia di Lecco

Ecco quindi tutti gli eventi da non perdere nei Comuni (in rigoroso ordine alfabetico). Se avete alti appuntamenti da segnalare scrivete a redazione@primalecco.it e aggiorneremo costantemente "l'agenda del divertimento"!

Abbadia

E' la festa di Abbadia la prima ad inaugurare il ricco calendario di appuntamenti carnevaleschi in provincia di Lecco. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 23 febbraio.

Barzio

La sfilata a Barzio è in programma per l'8 marzo 2025.

Calolziocorte-Sala

Festa in maschera all'oratorio di Sala di Calolzio sabato 8 marzo 2025.

Casargo

Festa insime per gli abitanti di Casargo, Crandola e Margno l'8 marzo 2025.

Colico

Tanti gli appuntamenti a Colico, con i carnevali di Curcio, Villatico e Laghetto.

Villatico. Domenica 23 dalle 14.30 ci sarà il Carnevale per i bambini e alla sera dalle ore 20.30 vi aspettano grandi risate con la commedia “Cosa mi combina la Gelsomina” a cura della Compagnia teatrale dell’Oratorio di Villatico. Durante gli spettacoli ci sarà l’estrazione con in palio le tradizionali chiacchiere di Villatico. Ingresso libero! Le offerte raccolte saranno destinate all’acquisto di materiale per i bambini della scuola della Missione di Paraiso do Leste in Brasile.

Dervio

Corteo, carri e maschere a Dervio l'8 marzo 2025.

Galbiate - Sala al Barro

La data da segnare in calendario per l'appuntamento nella frazione galbiatese è quella del primo marzo.

Garlate

Festa a Garlate per le comunità di Olginate, Garlate e Valgreghentino domenica 2 marzo.

Lecco

Torna dal 2 all'8 marzo il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco, organizzato da Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni in collaborazione con Comune di Lecco

Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi:

giovedì 6 marzoCarnevalone per i bambini

venerdì 7 marzoGran Galà con i Regnanti

sabato 8 marzoSfilata del carnevalone e concerto Grace & The Soul Machine

Mandello

Il primo marzo sfilata di Carnevale a Mandello.

Oggiono

Uno degli appuntamenti più attesi è senza dubbio quello di Oggiono e quest'anno andrà in scena domenica 2 marzo 2025.

Varenna

La Provincia di Lecco propone a Villa Monastero un Carnevale all’insegna della natura e della creatività. Domenica 2 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, i bambini vestiti in maschera potranno scoprire l’arte di creare le “bombe di semi”, piccole esplosioni di vita che cresceranno e fioriranno. I bambini si divertiranno a preparare le loro bombe di semi, che potranno portare a casa e seminare nel proprio giardino, contribuendo così a rendere il mondo più verde e colorato, proprio come il Carnevale. Un’attività divertente, educativa ed eco-friendly, che porterà allegria e un po’ di magia. Al termine dell’attività, è offerta una dolce merenda per ricaricare le energie. L’iniziativa è gratuita e non è necessaria la prenotazione. L’ingresso a Villa Monastero è gratuito fino ai 14 anni. Per consultare le tariffe www.villamonastero.eu