Il 12 aprile 2026 Bosisio Parini sarà teatro di un’emozione condivisa: la 51° edizione della Camminata dell’Amicizia non è solo una gara competitiva, ma un abbraccio collettivo che celebra 80 anni dell’Associazione e i 20 anni dalla beatificazione di don Luigi Monza.

Camminata dell’Amicizia 2026: una celebrazione di cuore e solidarietà

«Quest’anno vogliamo ricordare il ventesimo anniversario della beatificazione del nostro Fondatore, avvenuta il 6 aprile 2006 nel Duomo di Milano, e gli 80 anni di vita della nostra Associazione», spiega Giuseppe Sala, responsabile della sezione di Bosisio del Gruppo Amici. «Lo slogan “Ora un solo desiderio, che questa opera si sviluppi fino a portare il bimbo alla capacità di bastare a sé” riflette lo spirito del nostro impegno. Ringrazio di cuore tutti coloro che ci sostengono gratuitamente: dalle Istituzioni locali agli Amici, dai volontari della Croce Verde e della Protezione Civile, ai Radioamatori, agli Alpini, agli sponsor e ai partecipanti».

I fondi raccolti durante la manifestazione andranno al progetto “Meritano le cure migliori”, destinato all’acquisto di 40 letti per i reparti ospedalieri (dopo i 30 già donati lo scorso anno) e a sostenere i progetti di OVCI La Nostra Famiglia ETS per bambini con disabilità in Ecuador, Marocco, Sudan, Sud Sudan e Cina. «Sono piccoli che bussano alle nostre porte e provengono spesso da Paesi in grave difficoltà», sottolinea Manuela Turotti, Direttrice generale di OVCI.

Il vicesindaco Walter Gaiardoni ha portato il saluto del Comune: «Sono Amico da quarant’anni; io e Giovanni Brambilla viviamo questo appuntamento come una missione». Francesca Morganti, Responsabile Risorse Umane di Kapriol spa, ha ricordato l’importanza della solidarietà: «La nostra azienda si avvicina al centenario, felici di condividere il percorso con realtà che fanno bene al territorio».

«Siamo noi a ringraziare gli organizzatori per averci coinvolto», aggiunge Giovanni Pointiggia, Presidente di BCC Brianza Laghi. «Nel mondo finanziario vogliamo mostrare la nostra biodiversità e concentrarci sull’economia sociale e sul senso di comunità, soprattutto quando lo Stato sembra lontano e la gente sempre più sola».

Tra gli sponsor della manifestazione anche Novi, Belfor e Ricola, mentre le sorprese non finiscono qui: «Dopo le prime incursioni video di Ale & Franz e il sostegno della giornalista Sky Mara Sangiorgio, stiamo preparando grandi novità», anticipa Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e raccolta fondi. «Seguiteci sui social per scoprire le personalità dello sport e dello spettacolo che ci sostengono».

«Festeggiamo 80 anni dell’Associazione insieme a tante realtà con cui collaboriamo», conclude Laura Baroffio, Responsabile Comunicazione interna di La Nostra Famiglia, «perché questa Opera continui a crescere e a trasformare la vita dei bambini».