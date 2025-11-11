“Brianza in Gioco”: tre eventi gratuiti per famiglie, bambini e ragazzi alla scoperta del territorio

I Comuni del Polo Brianza Ovest – Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello – presentano “Brianza in Gioco”, un ciclo di tre eventi gratuiti pensati per famiglie, bambini e ragazzi, con l’obiettivo di riscoprire il territorio attraverso il gioco, la collaborazione e il divertimento.

L’iniziativa rientra nel progetto “Lecco Spit Roc – Aprire Nuove Vie”, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole, e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027, con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Il progetto risponde ai bisogni delle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni, offrendo esperienze educative volte a promuovere socialità, partecipazione e sviluppo di competenze.

1. Natale… in un click! – Domenica 30 novembre 2025, Bosisio Parini

La prima tappa è una caccia fotografica natalizia tra le vie di Bosisio Parini, dalle 14.30 alle 17.30. Le famiglie saranno invitate a indossare un dettaglio a tema natalizio e a scoprire indizi e tracce tra le strade del paese, partendo dai mercatini di Piazza Precampel. L’attività durerà circa 45-60 minuti ed è gratuita. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 21 novembre 2025 tramite il form online disponibile sul sito www.impresasocialegirasole.org e sui portali istituzionali dei Comuni aderenti.

2. Escape Room di mistero – 7 febbraio 2026

La seconda tappa coinvolgerà ragazzi della scuola secondaria di primo grado in un pomeriggio all’insegna del mistero e dell’ingegno: una Escape Room dove sarà necessario collaborare per risolvere enigmi e vivere un’esperienza unica tra amici.

3. Sfide in… Comune! – 12 aprile 2026

Il ciclo si chiuderà con una giornata di giochi di squadra e avventure tra i Comuni del Polo Brianza Ovest, per stimolare la collaborazione e il senso di appartenenza alla comunità locale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.impresasocialegirasole.org