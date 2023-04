All’interno del progetto Lettori di oggi, protagonisti di domani finanziato dalla Fondazione Cariplo, il Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese con la Cooperativa ABCittà propone la Biblioteca Vivente ALL Living Library, uno spazio aperto dove ciascun lettore o lettrice è invitato a instaurare un dialogo con il proprio libro “umano”, ovvero una persona disposta, su base volontaria, a raccontare la propria storia e a rispondere alle domande di chi la ascolta.

Biblioteca vivente: 3 eventi a Lecco, Brivio e Oggiono

Nei mesi di aprile e maggio si svolgeranno 3 eventi sul territorio lecchese aperti al pubblico: Il primo appuntamento si terrà a Lecco, presso la biblioteca civica U. Pozzoli, sabato 15 aprile dalle 15:30 alle 18:30. Il secondo a Brivio, lungo il fiume Adda, in collaborazione con la biblioteca comunale, domenica 14 maggio dalle 15:30 alle 18:30. L’ultimo appuntamento sarà ospitato in Villa Sironi a Oggiono, sempre in collaborazione con la biblioteca civica, sabato 27 maggio dalle 15:30 alle 18:30.

La realizzazione di questi eventi vuole favorire l’incontro tra ragazzi e adulti, facilitare il dialogo e la comprensione della complessità delle persone e delle loro storie, oltre che agevolare l’inclusione sociale e superare stereotipi e pregiudizi, poiché di fronte ai libri viventi si ha una sospensione del giudizio e una ricerca di un punto di incontro grazie all’ascolto di storie “diverse”.

Il catalogo della Biblioteca Vivente ALL sarà formato da un gruppo di libri umani che avranno ciascuno un titolo e una quarta di copertina e potranno essere prenotati il giorno stesso per essere presi in prestito sotto l’attenzione e la cura dei bibliotecari. Per maggiori informazioni lecco.biblioteche.it, sistemabibliotecario@comune.lecco.it.

