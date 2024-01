Ladri svaligiano una casa con il flessibile, bottino ingente

Ladri svaligiano una casa con il flessibile. E’ successo negli scorsi giorni in via XXV Aprile a Beverate di Brivio. I malviventi hanno usato l’attrezzo per tagliare in due la cassaforte e sono fuggiti con un bottino di diverse centinaia di euro in contanti e gioielli, fra cui dei regali.

Si sono arrampicati sul balcone, hanno forzato la portafinestra e hanno tagliato in due la cassaforte con un flessibile.

E’ stato un colpo ben studiato quello che ignoti malviventi hanno messo a segno domenica scorsa, 14 gennaio, in via XXV Aprile, a Beverate.

«Io e la mia famiglia siamo usciti per andare a cena verso le 19 - ha raccontato il padrone di casa - Probabilmente ci stavano curando. Saremo stati fuori circa due ore e quando siamo tornati ci siamo accorti subito che qualcosa non andava perché la luce era accesa».

E appena aperta la porta d’ingresso, l’amara sorpresa. «Hanno lasciato molta confusione e hanno tagliato in due la cassaforte con un flessibile. Le scintille hanno persino bruciato un po’ il pavimento nuovo in pvc. Quando ho chiesto ai vicini, mi hanno detto di aver sentito dei rumori, ma pensavano che stessi facendo dei lavori in casa, anche perché ci siamo trasferiti da poco».

I malviventi sono poi riusciti a fuggire con diverse centinaia di euro in contanti e gioielli, fra cui dei regali per la compagna e la figlia del padrone di casa.

«Hanno lasciato sul letto degli orologi, anche di un certo valore. Oltre alla perdita e ai danni in sé, però, la cosa brutta è proprio la violazione della privacy. Ti resta addosso lo spavento quando pensi che dei malintenzionati sono entrati in casa e ti hanno derubato. Abbiamo messo tutto a lavare, vestiti e coperte. E’ davvero una sensazione spiacevole».

Alla famiglia non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Brivio, con la speranza che qualche telecamera di videosorveglianza comunale fornisca immagini utili.

Nella stessa sera i malviventi avrebbero provato ad entrare anche in un appartamento al piano sopra quello della casa presa di mira, senza successo. Poi si sarebbero dileguati senza che nessuno si accorgesse di nulla, se non troppo tardi.

Con le giornate invernali e il sole che tramonta presto, i topi d’appartamento hanno messo a segno diversi furti in tutto il territorio in questi mesi e giovedì pomeriggio dei malviventi avrebbero provato ad introdursi anche in una casa ad Airuno, nella frazione di Aizurro.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, sembrerebbe che i ladri abbiano sfruttato l'assenza dei padroni di casa per arrampicarsi sul balcone e forzare la portafinestra. Sarebbero però fuggiti a mani vuote, probabilmente senza nemmeno introdursi in casa e i proprietari si sarebbero accorti di quanto accaduto solo per la portafinestra danneggiata.

Anche in questo caso, la speranza è di riuscire a ricavare qualche immagine utile dalle telecamere di videosorveglianza.