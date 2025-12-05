In vista del Natale, Bellano torna a brillare grazie alla nuova edizione di Orrido Magic Christmas Lights e alle luci che illumineranno il centro storico e il lungolago. L’inaugurazione, prevista per domani, sabato 6 dicembre 2025, sarà accompagnata da un pomeriggio ricco di iniziative.

Bellano si accende con Orrido Magic Christmas Lights: oltre 50 eventi in attesa della Pesa Vegia

“Quest’anno Orrido Magic Christmas Lights sarà uno spettacolo ispirato ai film in programmazione durante le feste”, spiega il sindaco Antonio Rusconi. Il tema principale sarà “The Way of Water”, che unisce la bellezza naturale dei giochi d’acqua dell’Orrido alle atmosfere cinematografiche della serie di Avatar. Come da tradizione, le passerelle dell’Orrido saranno illuminate a festa e arricchite da installazioni a tema, ma la vera novità sarà il videomapping sulle rocce della gola e gli alberi luminosi, un’evoluzione delle edizioni passate.

La tematizzazione non sarà esclusivamente natalizia: l’illuminazione resterà accesa fino al 22 marzo 2026, al termine delle Olimpiadi invernali, offrendo un’attrazione speciale per tutto il periodo dei giochi. Inoltre, grazie a una collaborazione con Enel, sarà realizzata una nuova illuminazione ambientale che metterà in risalto scorci, gole, anfratti e rocce dell’Orrido.

Oltre all’Orrido, saranno illuminati anche le vie del paese, i palazzi sul lungolago e l’albero in piazza della Chiesa, dando il via a un periodo natalizio ricco di eventi.

Il calendario prevede oltre cinquanta appuntamenti organizzati dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni locali. Tra gli eventi più attesi ci sono:

Lo spettacolo solidale a favore di Telethon

Il Concerto di Capodanno con consegna delle benemerenze civiche e la Festa delle Feste

La storica Pesa Vegia , che nel 2026 raggiungerà la 420ª edizione

La presentazione del nuovo libro di Andrea Vitali , a pochi mesi dalla fiction Rai ispirata ai suoi romanzi

Il libro fotografico di Carlo Borlenghi dedicato alla Pesa Vegia

Novità di quest’anno saranno i “Gratta & Vinci” distribuiti dagli esercenti aderenti, con premi immediati e una grande estrazione finale a gennaio, e la collezione di 45 segnalibri dedicati ai romanzi di Andrea Vitali.

Il calendario dettagliato degli eventi è sempre aggiornato sul sito ufficiale: www.discoveringbellano.eu

Eventi

Dal 26 settembre 2025 al 20 marzo 2026 Bellano, vetrine di edifici pubblici e negozi AVANTI LA STELLA – MOMENTI DI PESA

Dal 29 novembre 2025 al 12 aprile 2026 San Nicolao Arte Contemporanea e Museo Giancarlo Vitali Marco Cordero – ELEGIA PER UN GHIACCIAIO

Mercoledì 3 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film LE CITTA’ DI PIANURA

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre ore 21, domenica 7 dicembre ore 17 e 21 e lunedì 8 dicembre ore 17 Cinema di Bellano Proiezione film ZOOTROPOLIS 2

Sabato 6 dicembre dalle ore 10:30 Nelle frazioni del paese Sfilano i Campanari di Bergamo

Sabato 6 dicembre dalle 14:30 Piazza T. Grossi Animazione e lancio della letterina

Sabato 6 dicembre dalle 15:00 Eliporto Voli turistici in elicottero

Sabato 6 dicembre ore 17 Orrido di Bellano Inaugurazione ORRIDO MAGIC CHRISTMAS LIGHTS THE WAY OF WATER

Sabato 6 dicembre ore 19.30 Palasole Cena della Polisportiva Bellano

Sabato 6 dicembre ore 21 Museo del Latte e della Storia della Muggiasca Vendrogno Presentazione calendario fotografico 2026 di Roberto Bassi e Gabriella Monti

Domenica 7 dicembre ore 11 Aspettando la Pesa Vegia La partenza del Governatore Fuentes dal Baradello della Città di Como

Domenica 7 dicembre ore 12:30 Ristorante Cavallo Bianco Natale della Terza Eta’

Domenica 7 dicembre ore 15.30 Santuario di Lezzeno Concerto d’Organo e Meditazioni Mariane con il M° Gabriele Toia.

Lunedì 8 dicembre ore 14.30 Oratorio S. Giovanni Bosco Giro dei presepi

Lunedì 8 dicembre ore 16 Piazza Gavazzi Presentazione Libro di Andrea Vitali I RIMEDI DEL DOTTOR AIACE DEBOUCHÈ. A seguire calda merenda.

Lunedì 8 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film THE RUNNING MAN

Martedì 9 dicembre ore 21 Sala Civica, Via Marinai d’Italia Rassegna DiMartedì “2026 ANNO INTERNAZIONALE DEI VOLONTARI. ESPERIENZE DEL PASSATO E PROPOSTE PER IL FUTURO” con Vincenzo Conesi

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre dalle 9 alle 17 Presidio Ospedaliero Umberto I Banco dolci e oggetti natalizi a cura dei volontari AVO

Venerdì 12 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE

Sabato 13 dicembre ore 14:30 Museo del Latte e della Storia della Muggiasca Vendrogno Laboratorio artistico per bambini e scambio di auguri e merenda alla casa di riposo La Madonnina

Sabato 13 dicembre dalle 15:30 Piazza T. Grossi Gonfiabili

Sabato 13 dicembre ore 15:30 San Nicolao Arte Contemporanea Percorso accompagnato Bellano Arte Cultura

Sabato 13 dicembre ore 18 Cinema di Bellano Rassegna Il bello dell’Orrido “ISRAELE E PALESTINA.VOCI DAL CONFINE” con Elia Milani

Sabato 13 dicembre ore 21 Palasole Grande Tombolata di Natale e presentazione del nuovo libro AVANTI LA STELLA dedicato alla Pesa Vegia di Carlo Borlenghi e Andrea Vitali

Sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film 40 SECONDI

Domenica 14 dicembre Festa di Santa Barbara ore 10.30 partenza dalla Caserma dei Vigili del Fuoco e sfilata con i mezzi fino alla Chiesa Parrocchiale dei SS Nazaro e Celso, ore 11.00 S. Messa, ore 12.00 Pranzo alla Trattoria del Ponte

Lunedì 15 dicembre ore 15 Circolo Fenalc, Via Plinio Tombolata gratuita per gli over 65

Mercoledì 17, giovedì 18. sabato 20 dicembre ore 20:30, domenica 21 dicembre ore 16 e 20:30 Cinema di Bellano Proiezione film AVATAR FUOCO E CENERE

Venerdì 19 dicembre ore 18:30 e 20:30 Palasole Concerto di Natale dell’IC Mons. Luigi Vitali

Sabato 20 dicembre ore 19:30 Palasole Apericena AVIS Bellano

Domenica 21 dicembre dalle 15:30 Per le vie del paese Babbo in Bici

Lunedì 22 dicembre dalle 14 alle 17 Circolo Fenalc, Via Plinio Canti e scambio di auguri natalizi

Lunedì 22 dicembre e martedì 23 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Bellano’s got Talent for Telethon

Mercoledì 24 dicembre Vendrogno Zona Manifestazione Scambio auguri e merenda con Babbo Natale che offrirà un dono ai bimbi 0-10 anni residenti nel censuario di Vendrogno

Mercoledì 24 dicembre dalle 15:30 Piazza T. Grossi Gonfiabili e zampognari

Giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre, giovedì 1° gennaio Cinema di Bellano Proiezione film AVATAR FUOCO E CENERE

Sabato 27 dicembre ore 16, 16:45, 17:30 e 18 Orrido di Bellano Show di Luci con giocoleria, fire show, burlesque e pyrotechnic show

Sabato 27 dicembre ore 21 Palasole Tombolata di Natale del Soccorso Bellanese

Domenica 28 dicembre dalle 14 Piazza T. Grossi Giochi in legno di una volta

Lunedì 29 dicembre ore 21 Museo del Latte e della Storia della Muggiasca Vendrogno Presentazione libro “LA CHIESA DI MILANO PROTAGONISTA NEGLI ULTIMI TEMPI DI UN REGIME”. Incontro con l’autore Valerio Ricciardelli

Lunedì 29 dicembre dalle 14 alle 17 Circolo Fenalc, Via Plinio Laboratorio creativo Sogni e desideri per il nuovo anno

Martedì 30 dicembre ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film DUSE

Giovedì 1 gennaio ore 17 Cinema di Bellano Proiezione film ZOOTROPOLIS 2

Venerdì 2 gennaio ore 21 Palasole Concerto di Capodanno e consegna delle Benemerenze civiche

Sabato 3 gennaio dalle 15 Piazza T. Grossi e per le vie del centro Street Band Babbi Natale

Sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio ore 21 Cinema di Bellano Proiezione film NORIMBERGA

Domenica 4 gennaio dalle 15 Piazza T. Grossi e per le vie del centro Aspettando La Pesa Vegia Animazione per le vie del paese

Domenica 4 e martedì 6 gennaio ore 17 Cinema di Bellano Proiezione film UN TOPOLINO SOTTO L’ALBERO

Lunedì 5 gennaio 420° Pesa Vegia

Martedì 6 gennaio Vendrogno Salone S. Antonio Viva la Befana. Intrattenimento con il personaggio misterioso

Sabato 10 gennaio Pesa Vegia Il Gran Finale