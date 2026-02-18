Adolescenza fuori controllo? Roberta Bruzzone ospite a Calolzio

“Adolescenti fuori controllo?” è il titolo della serata che vedrà protagonista la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone il prossimo 28 maggio 2026 a Calolziocorte. Un appuntamento di grande interesse sociale che porterà al centro del dibattito pubblico temi delicati e attualissimi come la disregolazione emotiva, il vuoto educativo e l’escalation di violenza tra i più giovani.

L’incontro si terrà presso il Dancing Lavello e si propone come un momento di confronto aperto, rivolto a genitori, educatori, insegnanti e a tutta la cittadinanza. L’obiettivo è analizzare i cosiddetti “punti oscuri” dell’adolescenza contemporanea, fornendo strumenti di comprensione e riflessione grazie all’esperienza di una professionista di rilievo nazionale.

Chi è Roberta Bruzzone

Psicologa forense e criminologa, Roberta Bruzzone è un volto noto al grande pubblico anche per le sue frequenti partecipazioni televisive a programmi come Porta a Porta, La vita in diretta e Quarto grado.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ideato, scritto e condotto diverse trasmissioni televisive, affermandosi come punto di riferimento nel panorama dell’analisi criminologica e della psicologia investigativa.

Autrice di numerose pubblicazioni, è attualmente direttrice scientifica e presidente onoraria dell’associazione La Caramella Buona, realtà impegnata nella lotta contro la pedofilia e la violenza di genere.

Una serata a scopo benefico

L’evento del 28 maggio avrà anche una forte valenza solidale. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Fabio Sassi, organizzazione di volontariato che garantisce assistenza e accompagnamento nel fine vita ai pazienti terminali presso la struttura Il Nespolo di Airuno.

Un gesto concreto che unisce riflessione sociale e sostegno al territorio, rafforzando il valore comunitario dell’iniziativa.

Organizzazione e prevendita

La serata è inserita nel calendario del Maggio Calolziese ed è organizzata da Confcommercio Lecco Zona Valle San Martino, in collaborazione con Associazione Fabio Sassi odv e Pro Loco Calolziocorte, con il patrocinio del Comune di Calolziocorte.

La prevendita dei biglietti è aperta da questa settimana. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri:

333 2802742 (Calolzio)

348 3210859 (Galbiate)

Un appuntamento che si preannuncia partecipato e di grande impatto, capace di stimolare riflessioni profonde su una delle sfide educative più urgenti del nostro tempo.