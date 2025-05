A ruba i biglietti per "Homo Modernus" di Leonardo Manera in favore dell'hospice di Airuno

A pochi giorni dall’apertura delle prevendite, stanno andando a ruba i biglietti per assistere allo spettacolo “Homo Modernus” di Leonardo Manera che sarà al Teatro Manzoni di Merate giovedì 29 maggio, alle ore 21, per un evento benefico a favore dell’Associazione Fabio Sassi.

Associazione Fabio Sassi: a ruba i biglietti per lo spettacolo di Leonardo Manera

Manera è uno dei volti più noti di Zelig e Colorado, attualmente protagonista della popolarissima trasmissione radiofonica su Radio24 “Uno, nessuno, 100Milan”. L’attore prova a vivere la giornata qualunque di uno di noi, con una riflessione ironica e la sua ansia per la tecnologia. Un appuntamento da non perdere per chi vuole trascorrere una serata per ridere, pensare e fare del bene. I biglietti sono disponibili al Teatro di Merate il lunedì e il giovedì dalle ore 21 alle 22 fino al 19 maggio oppure online attraverso Eventbrite. Il contributo minimo è di 32 euro.

Per questo spettacolo l’artista ha rinunciato al proprio cachet. Di tutto ciò occorre rendere merito anche a Duepunti di Cernusco, nota agenzia guidata da Giovanna De Capitani e Maurizio Rezzoli. Una società che opera su tutto il territorio nazionale e che offre una gamma di servizi orientati al management, alla comunicazione, alla produzione, alla gestione e organizzazione di eventi pubblici ed aziendali legati al mondo dello spettacolo. Duepunti è nata nel 2005 quando i due soci fondatori hanno unito le rispettive professionalità per creare una struttura capace di rispondere con competenza e affidabilità alle esigenze gestionali di artisti, di promotori ed operatori nei settori dell’intrattenimento e dello spettacolo.

«Ho conosciuto Maurizio nel 1992, entrambi lavoravamo a Milano, ed io ero direttore commerciale di Zelig - ricorda Giovanna De Capitani - Quando ci siamo trasferiti a Cernusco nel 1996 è maturata l’idea di creare una nostra attività, anche di produzione teatrale, che poi abbiamo concretizzato nel 2005».

Duepunti, ad esempio, oltre a Manera, ha in portafoglio artisti del calibro di Paolo Cevoli, Enrico Bertolino, Teo Teocoli e l’emergente Federico Basso, ma è molto attiva anche nel nostro territorio dove, tra le altre cose, cura le stagioni teatrali del Manzoni di Merate, del Jolly di Olginate, dell’Agorà di Carate e di Valmadrera. Un’azienda di successo nella quale sta entrando la seconda generazione: Leila Rezzoli, Operation manager & Business development, e Mirko Rezzoli, Communication & Marketing manager. «Hanno competenze diverse, si integrano bene e stanno prendendo in mano l’azienda con l’obiettivo di farle fare un ulteriore salto di qualità», ha aggiunto De Capitani.

Ma come è nato il legame con la Fabio Sassi? «Quando ho ricoperto la carica di sindaco di Cernusco per due mandati ho scoperto che associazionismo e volontariato svolgono un ruolo determinante per le nostre comunità. La Fabio Sassi in particolare svolge un lavoro straordinario nel campo delle cure palliative e di accompagnamento al fine vita con rispetto, sensibilità e un’attenzione alla persona che ha pochi eguali. Ci è quindi sembrato doveroso metterci a disposizione con le nostre competenze».