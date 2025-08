attesa

L’appuntamento è a Barzio, dal 9 al 17 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 23.

È stata presentata ieri, giovedì 31 luglio 2025 a Bellano, nello spazio espositivo dedicato a Giancarlo Vitali, la 60ª edizione della Sagra delle Sagre, in programma dal 9 al 17 agosto a Barzio. Un luogo simbolico scelto non a caso: Vitali, oltre a essere tra i grandi artisti del Novecento lombardo, fu anche insignito del Premio Sagra e rappresenta un legame profondo con la manifestazione.

60esima Sagra delle Sagre: premio a Francesco Villa (Franz di Ale e Franz)

A introdurre la serata è stato il sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, che ha voluto ringraziare gli organizzatori per aver scelto il Museo Vitali per il lancio della storica kermesse valsassinese.

Tra gli interventi più sentiti quello di Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana, che ha sottolineato come il contratto con l’attuale organizzatore, la ditta Ceresa Srl, sia in scadenza: nel 2026, ha annunciato, verrà indetto un nuovo bando. Intanto, la gestione della Lotteria 2025 è stata affidata alla Cooperativa Le Grigne.

Parole cariche di emozione sono arrivate da Ferdinando “Pucci” Ciresa, per decenni anima dell’evento: “Sessant’anni senza interruzioni, anche durante la pandemia – ha ricordato – non è da tutti. Alcune critiche recenti mi hanno ferito, perché mosse senza spirito costruttivo, ma la Sagra è andata avanti anche grazie a chi ha creduto davvero in questo progetto, fin da quell’idea visionaria di Renato Corbetta nel 1966”.

Un passaggio sentito anche per Riccardo Benedetti, elogiato per l’impegno costante nell’organizzazione, e per tutta la comunità, “che ha sempre teso una mano e partecipato”.

L’edizione 2025 assumerà un significato speciale: oltre al sessantennale della Sagra, si celebrano i 30 anni della Provincia di Lecco e i 100 anni della Mostra Zootecnica Valsassinese.

Proprio quest’ultima sarà protagonista con una “Vetrina dell’agricoltura”, come l’ha definita l’ex sindaco di Introbio, Adriano Airoldi. Produttori locali selezionati potranno esporre gratuitamente le proprie eccellenze, promuovendo le aziende del territorio senza vendere direttamente.

Non mancherà nemmeno un volume celebrativo dedicato agli ultimi 20 anni della manifestazione, utile – è stato detto – a riflettere sul lungo cammino compiuto. Numeri e nomi degli espositori, invece, resteranno riservati per evitare strumentalizzazioni.

L’assessore regionale alla montagna Massimo Sertori e il consigliere Giacomo Zamperini prenderanno parte al convegno in programma sabato 9 agosto alle ore 11, insieme ai vertici di Uncem. Durante l’incontro verrà presentato il “Rapporto Montagna Italia 2025”, occasione per valorizzare la capacità della Valsassina di fare rete e promuoversi positivamente.

Per la parte artistica, Ivan Pensa ha confermato la presenza di tre band locali e ha espresso l’auspicio di continuare a collaborare con la Sagra in futuro.

Spazio poi alla Lotteria, quest’anno affidata alla Cooperativa Le Grigne. La presidente Andreina Magni ha spiegato che il ricavato servirà per acquistare due nuovi pulmini per il servizio sociale che copre Valle e Lago.

Ha annunciato anche il nome del vincitore del Premio Sagra 2025: si tratta dell’attore Francesco Villa, in arte Franz (del duo comico Ale e Franz), scelto per il suo attaccamento al territorio. Il riconoscimento gli verrà consegnato in una data ancora da definire.

In chiusura, Riccardo Benedetti ha reso omaggio a Renato Corbetta, sottolineando la differenza tra fiere pensate solo per il profitto e manifestazioni come la Sagra, “che restituiscono valore al territorio”.

Una vetrina sull’identità e le eccellenze della Valsassina, che ancora una volta si prepara ad accogliere migliaia di visitatori.

Andrea Gianviti