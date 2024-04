Anche quest’anno i Circoli Arci organizzano, in vista dell’anniversario della Liberazione del 25 aprile, una serie di appuntamenti e iniziative che da sempre sanno sia ri-attualizzare gli ideali che mossero le persone nella scelta di prendere parte alla Resistenza, sia tenere viva la Memoria storica di un passato che troppo spesso nell’ultimo periodo viene messa in discussione.

25 aprile: tutte le iniziative di Arci a Lecco

"C’è stato il 25 aprile del 45, la liberazione dal nazifascismo. C’è stata, figlia di quella vittoria, la Costituzione italiana, indicata dai suoi estensori come un cammino da seguire per arrivare – un giorno – ad un Paese più giusto, più bello, più felice. Un Paese costruito sulla pace - Spiegano da Arci - Ci troviamo invece a vivere, oggi, in un contesto di guerra diffusa, intolleranza e violenza, prepotenza e disgregazione dello stato sociale, depauperamento delle risorse ambientali, impoverimento economico e culturale, faticosa espressione libera del pensiero".

Ecco quindi tutte le iniziative in programma a Lecco e in provincia.

Sabato 20 aprile, ore 18:00

Circolo Arci La Lo.Co., via Trieste, Osnago

Appunti Resistenti: incontro di presentazione dell’opuscolo “La Resistenza a Merate e nel Meratese 1943-1945” con gli autori Nicola De Giorgi, Gabriele Fontana e Claudio Rosato.

Domenica 21 aprile, ore 20:00

Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte (P.zza Regazzoni 7)

Canti di osteria e Resistenza, una cantata collettiva con Luca Pedeferri.

I canzonieri li troverai direttamente al circolo.

Pasta e fagioli e bicchiere di vino a 5€

È gradita la prenotazione scrivendo a: segreteria@spaziocondiviso.net

Iniziativa rivolta ai Soci Arci, inserita nella rassegna “Di sana pianta”, organizzata da Circolo Arci Spazio Condiviso, Collettivo Venerdì Sera Sono (al)Libero, Associazione Risuono, Circolo Arci Dinamo Culturale, Qui Lecco Libera, ANPi Valle San Martino, Torrefazione autogestita “la Libertaria”

Domenica 21 aprile

Val Biandino

Da Introbio al Rifugio Tavecchia

Trekking sui Sentieri Partigiani in occasione del 80° anniversario della nascita della 55^ Brigata Garibaldina Rosselli.

ore 08:00 : Partenza dal piazzale della Stazione dei Carabinieri di Introbio

ore 11:30: ritrovo alla Stele 55^Rosselli (sul sentiero)

A seguire, pranzo presso il Rifugio Tavecchia (€20).

Contributo per sostenere l’organizzazione dell’evento : €5

Nel pomeriggio, musica con I Radeau De la Musique.

Prenotazione obbligatoria al numero: 3470925810

L’intera escursione è effettuata dai partecipanti a titolo personale e sotto la propria responsabilità.

Per maggiori informazioni: www.55rosselli.it

Iniziativa organizzata da Circolo Arci La Lo.Co. Circolo LiberArci, CAI Sesto San Giovanni, ANPi Cinisello Balsamo, Anpi Lecco, ANPI Valsassina.

Martedì 23 aprile, ore 21.00

Spazio Teatro Invito - Lecco, Via Foscolo 42

Proiezione del film 16 millimetri alla rivoluzione (di Giovanni Piperno, 65’ Ita 2023)

Giovanni Piperno, in prossimità delle elezioni per il Parlamento europeo, propone una riflessione su cosa ha significato essere comunisti in Italia prima e dopo il 12 novembre 1989 quando Achille Occhetto invitò il PCI ad aprirsi ad un profondo rinnovamento.

Progettato nel 2021 dall’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico per festeggiare i 100 anni del partito di Gramsci, ma fatto slittare dai pubblici finanziamenti, «un’indagine sull’eredità del PCI e un atto d’amore per il cinema militante», costruito sull’asse portante di una lunga intervista alla sempre acuta, eretica, irriducibile Luciana Castellina. Un esempio di «cinema di tanti per tanti», direbbe Zavattini, e di cinema politico perché «dare la parola, anche solo volgendo lo sguardo a chi sta ai margini, è politico».

Ingresso singolo: 5€

Giovedì 25 aprile, ore 12.30

Circolo Libero Pensiero - Lecco, Via Calloni 14

Pranzo della Liberazione

Antipasto misto, pici freschi, dolce, vino, acqua e caffè a 25€.

A seguire musiche e canti partigiani e di resistenza con l’Orchestrina Majakovskij.

È gradita la prenotazione scrivendo a: coopliberopensiero@libero.it

Giovedì 25 aprile, dalle ore 12:00

Circolo Arci La Lo.Co., via Trieste, Osnago

Osnago resiste: giornata di musica, socialità e memoria.

ore 12:30: inaugurazione della mostra fotografica “Donne libere sovrane. Le 21 donne della Costituzione” che rimarrà

a seguire: pranzo sociale

dalle ore 15:00: musica live con Errico Canta Male, Gianmaria Simon, Peppe Mendola e Vendicatore Calvo, esibizione del Coro del Circolo e DJ-set con Sofficino DJ.

Info e prenotazioni: tel. 328 644 9497 | info@arcilaloco.org | www.arcilaloco.org

Sabato 27 aprile, ore 9:00

Lecco - Piazza Giuseppe Garibaldi

In bicicletta sui luoghi della Resistenza lecchese

80 anni di tracce partigiane: ripercorriamo in bicicletta i luoghi del potere fascista e dell’occupazione nazista, i luoghi della Resistenza e delle battaglie.

Conclusione presso la Torrefazione autogestita “La Libertaria” di Via Ettore Monti 23 (Galbiate) con pranzo condiviso e racconti di vita e di resistenza.

Domenica 5 maggio, ore.21.00

Spazio Teatro Invito - Lecco, Via Foscolo 42

Proiezione del film Di vita non si muore (di Claudia Cipriani, 90’ Ita 2024)

"Carlo vive", scritto sui muri di molte città del mondo, ha trasformato Carlo Giuliani in un simbolo di ribellione e libertà. Eppure, è guardando la sua vita, e non la sua tragica morte, avvenuta più di 20 anni fa durante le proteste contro il G8, che raccontiamo un modo diverso di concepire il mondo, rivoluzionario ieri e ancora più significativo oggi.

A seguire interventi di Mirko Mazzali (avvocato) e Lorenzo Guadagnucci (giornalista)

Erogazione liberale all’ingresso

