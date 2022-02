Polisportiva Libertas Cernuschese

Per informazioni e iscrizioni basta telefonare a Annalisa Maggioni, cell.349.7558980.

Volete scoprire i segreti e il fascino della Val d’Orcia? Allora non vi resta che aderire alla proposta messa a punto dagli esperti del settore gite della Polisportiva Libertas Cernuschese.

Alla scoperta dei segreti della Val d'Orcia

Dal 23 al 28 maggio, infatti, è in programma questo affascinante tour attraverso queste piccole città levigate dalla storia come ossi di seppia dalla risacca.

Il programma prevede per il 23 maggio la partenza dal Cernusco con tappa per il pranzo nel suggestivo bordo di Pietrasanta, in Versilia, diventato meta del turismo d’arte internazionale grazie a Fernando Botero.

Quindi arrivo a Lucca per sistemazione in hotel. Il giorno successivo visita al centro storico di Lucca, tappa a Monteriggioni con le sue caratteristiche mura militari medievali per poi raggiungere il bellissimo borgo di Bagno Vignoni, nel cuore della Val d’Orcia, e sistemazione in hotel. Il terzo giorno, 25 maggio, partenza per Monte Oliveto Maggiore con visita all’Abbazia, casa madre dei Benedettini Olivetani, proseguimento per l’abbazia di Sant’Antimo, raggiungimento di San Quirico d’Orcia e visita alla cappella della Madonna di Vitaleta, patrimonio Unesco; infine rientro in hotel. Quarto giorno visita a tre autentici gioielli: Montepulciano, Pienza e Monticchiello.

Il 27 maggio tappa all'abbazia di San Galgano con la curiosità del masso sul quale Galgano avrebbe confitto la spada in segno di pace, per poi proseguire a Montalcino, capitale del Brunello. Il 28 maggio infine raggiungimento di San Gimignano dominato dalle sue 15 torri (in passato erano ben 72) e rientro in Brianza. Insomma un'occasione da non perdere.