Si è svolta venerdì 22 maggio 2026 a Molteno la “Young Champions Night”, la serata di premiazioni dedicata alle categorie giovanili del CSI Lecco: Under 8, Under 10 e Under 12 di basket, calcio e pallavolo. L’iniziativa ha coinvolto circa 40 squadre del territorio in un appuntamento all’insegna dello sport e della gioia condivisa.

La manifestazione si è aperta con la partenza dal parco di Villa Rosa, da cui ha preso il via una colorata sfilata che ha attraversato le vie del paese fino all’oratorio. Bambini, allenatori e dirigenti hanno animato il corteo con striscioni, bandiere, mascotte e colori sociali, trasformando il centro di Molteno in una vera festa dello sport giovanile.

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“Young Champions Night”: a Molteno le premiazioni del CSI Lecco tra sport e festa

La serata è proseguita al palazzetto San Giorgio dell’oratorio di Molteno, dove si sono svolte le premiazioni ufficiali di tutte le squadre partecipanti. Un momento di riconoscimento per l’impegno, la passione e il percorso sportivo costruito durante l’intera stagione.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti il vicesindaco del Comune di Molteno Guido Anghileri, il parroco don Giandomenico Colombo e il vicepresidente provinciale di AVIS Provinciale Lecco. Presente anche il presidente del CSI Lecco Pietro Gatto, insieme ai volontari arancio-blu che hanno seguito l’organizzazione dei campionati durante l’anno.

Il CSI Lecco ha espresso un ringraziamento al San Giorgio Volley Molteno, all’oratorio e al Comune di Molteno per la collaborazione e l’ospitalità che hanno reso possibile la riuscita dell’iniziativa.

Le classifiche complete del Trofeo Polisportivo e dei campionati sono disponibili sul sito ufficiale del CSI Lecco.

L’appuntamento è ora rimandato a settembre, quando riprenderà l’attività giovanile con la conferma dei gruppi Under 8, Under 10 e Under 12. Tra le novità, l’introduzione del calcio a 11 per la categoria Under 12 (nati 2015-2016-2017).